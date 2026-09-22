En vivo | Adrián Ravier detalla los puntos del proyecto de ley enviado al Congreso para defender la soberanía sobre Malvinas

El vocero presidencial Adrián Ravier brinda este martes 22 de septiembre una nueva conferencia de prensa. Se esperan novedades sobre el viaje de Javier Milei en Nueva York, la agenda oficial y la visita del papa León XiV a Argentina. Detalla los ejes del proyecto de ley enviado al Congreso para defender la soberanía sobre Malvinas

Se da antes del inicio de la a mesa política, prevista para las 13 en Casa Rosada, que en esta oportunidad encabezará la secretaría general de la Presidencia Karina Milei.

Proyecto sobre la soberanía de Islas Malvinas

En su inicio, el vocero anunció que el Gobierno están llevando a cabo medidas «para defender la soberanía argentinas sobre las Islas Malvinas». Al respecto, brindó aspectos del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional» que fue enviado al Congreso la semana pasada. «Un avance legal sin precedentes», calificó Ravier.

En primer lugar sostuvo que «castiga a quienes exploten nuestros recursos de manera ilegítima» , además genera los incentivos necesarios «para que quienes participen de estas actividades cesen de dicha conducta» y por último dota al Estado nacional «de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas».

Detalló que el primer capítulo de la iniciativa es sobre los recursos naturales. Además, define «sanciones administrativas» y un registro de infractores. Prevé la derogación de la Ley Nº26659. Por otro lado, define «nuevas figuras» y «agravamiento de penas».

Desmintió que el proyecto «busca medios para perseguir a periodistas» haciendo referencia al artículo 88.

Reunión por la visita del papa León XIV a la Argentina

Este martes a las 17, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezarán una reunión ampliada, con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y de las distintas jurisdicciones involucradas, para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Desde el Ejecutivo puntualizaron que la actividad se realizará en la sede del Ministerio de Seguridad.