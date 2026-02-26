ESCUCHÁ RN RADIO
Tensión en el Congreso: un policía agredió a un camarógrafo y el Gobierno le abrirá un sumario

Gases, empujones y un camarógrafo hospitalizado: el operativo policial por la protesta de Glaciares termina con un sumario interno en el Ministerio de Seguridad y denuncias de agresiones directas contra cronistas y equipos de prensa. ¿Qué dijo Patricia Bullrich?

Naira Torres Bel

Por Naira Torres Bel

Agresión a un camarografo afuera del Congreso. Foto: Gentileza - Pepe Mateos

La previa del debate por la Ley de Glaciares en el Senado derivó en graves incidentes cuando efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) arremetieron contra trabajadores de prensa que cubrían una protesta de Greenpeace.

El episodio más crítico involucró a Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, quien fue empujado y cayó al suelo durante la arremetida policial, sufriendo lesiones leves y complicaciones por inhalación de gases que obligaron a su traslado al Hospital Ramos Mejía por parte del SAME.

Ante la gravedad de los hechos, que también afectaron a cronistas de A24 y Crónica, el Ministerio de Seguridad, indicaron a LN+ que se dará curso a un sumario administrativo para determinar si el personal policial actuó de manera desmedida.

Agresión a un camarografo afuera del Congreso. Foto: Gentileza – Pepe Mateos

La senadora Patricia Bullrich reconoció que la conducta de uno de los oficiales ya está bajo evaluación interna. «(Tedeschini) Intentó entrar en donde estaban los detenidos. Quiso tomar fotografías de las personas. El policía ya tiene un sumario porque no fue una conducta normal; hubo una actitud inmediata por parte del jefe de la policía», manifestó.

El repudio de FOPEA y la denuncia por la libertad de expresión

El conflicto se desencadenó cuando los equipos periodísticos intentaron registrar el momento en que activistas de Greenpeace saltaron las rejas perimetrales del edificio legislativo.

Durante la intervención policial, se utilizó gas pimienta en forma directa contra cronistas como Agustina Binotti, mientras que trabajadores de Crónica, como Roberto Chiappalone y Facundo Muñoz, denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas y el uso indiscriminado de sprays irritantes.

FOPEA exigió al Ministerio de Seguridad una investigación urgente y la identificación de los responsables, subrayando que estos ataques representan una grave amenaza a la libertad de expresión.


