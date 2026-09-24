Llegada de los F-16 a Argentina: en vuelo ferry «ya cruzaron España» estos cazas supersónicos, cómo sigue el itinerario

Los aviones F-16 llegarán el sábado a la provincia de Córdoba. Foto: Gentileza NA.

Cada vez falta menos para que Argentina reciba otros seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca. Desde el Ministerio de Defensa detallaron que «ya atravesaron España» en este vuelo ferry.

Una de las particularidades de este operativo es la logística que se lleva a cabo para atravesar el Atlántico.

LOs F-16 ya cruzaron España: «Cada vez más cerca»

El ministerio informó que ya tuvo sus dos primeras escalas en Zaragoza y las Islas Canarias. «Nuestra tierra está cada vez más cerca. En pocos días, estos cazas supersónicos van a surcar nuestro cielo», resaltó.

Indicó que durante el viaje al país llevan «nuestros colores en cada milla». Una de las próximas escalas será Natal (Brasil).

«Orgullo de nuestra Fuerza Aérea y de una Defensa Nacional que recupera capacidades a la par de una Argentina que vuelve a ser grande», expresó la cartera de Defensa.

Los aviones F-16 llegarán el sábado a la provincia de Córdoba. Foto: Gentileza NA.

Qué aviones F-16 llegarán a Argentina y cómo se los recibirá

Si las condiciones meteorológicas y operativas acompañan, aterrizarán las aeronaves este sábado 26 de septiembre en el Área Material Río Cuarto, ubicada en Las Higueras.

Según señaló Noticias Argentinas, este segundo lote está compuesto por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Con su incorporación, el país tendrá 12 de los 24 cazas operativos contemplados en la compra realizada a Dinamarca, un proceso que se desarrolla mediante diferentes vuelos ferry.

La Municipalidad de Las Higueras prepara un dispositivo especial para que vecinos y visitantes tengan la posibilidad de presenciar el arribo en esta localidad cordobesa. El Corralón Municipal abrirá sus puertas desde las 8.30 del sábado, difundieron desde la convocatoria: