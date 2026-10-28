Disolvieron el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas: el Gobierno definió qué pasará con los trabajadores

Se disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas. Foto: Gentileza La Nación.

El Gobierno de Javier Javier disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Se concretó mediante el Decreto 1286/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La acción surgió después que el presidente anunciara que destinará los fondos del Tesoro nacional a la cancelación de la deuda de la obra social de los militares por $210.000 millones, a partir de acuerdos con proveedores y prestadores que tienen paralizada parte de la atención médica de los afiliados por pagos adeudados, señaló La Nación.

Qué dice el decreto sobre la obra social de las fuerzas armadas

Según se indicó en el decreto, el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas determinará, «conforme su estructura vigente y las necesidades operativas del organismo, los puestos de trabajo requeridos y su dotación necesaria».

Se marcó en la norma que el Administrador de (IOSFA «evaluará la situación de revista de su personal que no resulte transferido a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA)» y «dispondrá las medidas que correspondan, conforme el régimen jurídico aplicable en el ámbito de su competencia».

En el decreto también se mencionó una modificación: “El personal perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina y a la Prefectura Naval Argentina que revista en comisión de servicios o se encontrare adscripto prestando servicios en el Iosfa deberá reincorporarse a su respectivo organismo de origen”, expuso.

A continuación, la norma completa: