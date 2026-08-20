Temporal en Uruguay: decenas de evacuados por la crecida de los ríos que afecta a la zona productora

El temporal provocó la crecida de los ríos y canales de riego (Foto: gentileza)

Las intensas lluvias registradas en el norte y este de Uruguay, provocados por el fenómeno de El Niño han generado un importante aumento en el caudal de diversos ríos y arroyos, desencadenando inundaciones que obligaron al despliegue de operativos de emergencia para atender a los afectados.

En el departamento de Cerro Largo, limítrofe con Brasil, las precipitaciones incrementaron de manera acelerada la cifra de personas desplazadas de sus hogares, requiriendo que varias familias fueran alojadas en instalaciones municipales como el gimnasio local para resguardar su seguridad.

Temporal en Uruguay: las zonas más afectadas de la región

Las localidades más perjudicadas en esa región son Melo y Río Branco, destacándose el rápido ascenso del Río Yaguarón, cuyo nivel llegó a registrar incrementos constantes de cinco a seis centímetros por hora durante las jornadas más críticas del temporal.

La crecida de las aguas en Melo provocó el aislamiento total de un barrio habitado por aproximadamente 1.200 personas tras el cierre preventivo de un pasaje de acceso, sumado a la interrupción del suministro de agua potable dispuesta por la empresa estatal OSE por razones operativas y de seguridad.

Muchos residentes debieron abandonar sus viviendas de manera apresurada durante la madrugada o a primeras horas de la tarde, dejando atrás pertenencias personales ante el veloz avance de las aguas que anegaron las estructuras habitacionales.

El ejército colaboró en la evacuación de personas y animales en los sectores inundados (Foto: Ejército del Uruguay)

Frente a la gravedad de los hechos en el noreste del país, el intendente de Cerro Largo, Christian Morel, mantuvo contacto directo con el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el objetivo de coordinar asistencia y evaluar las acciones inmediatas a implementar en el territorio afectado.

Paralelamente, en el departamento de Treinta y Tres, el Río Olimar alcanzó niveles preocupantes cercanos a los ocho metros de altura, lo que causó el corte de tránsito en puentes principales y el desplazamiento de decenas de pobladores hacia zonas seguras.

La producción agropecuaria, uno de los más afectados

El sector agropecuario del departamento de Rocha también sufrió severas complicaciones tras recibir más de 200 milímetros de agua en pocos días, afectando entre 5.000 y 6.000 hectáreas de campos bajos por el desborde de los cauces naturales.

Ante esta contingencia rural, los productores de la zona ganadera de 18 de Julio tuvieron que movilizar de emergencia a unos 15.000 vacunos hacia caminos públicos y terrenos de mayor altitud para evitar pérdidas materiales, mientras que en el departamento de Soriano las autoridades monitorean el Río Negro ante posibles evacuaciones adicionales en la costa.

Con información de Infobae