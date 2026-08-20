Cuti Romero es nuevo jugador de Atlético de Madrid: sus objetivos y qué dijo de Julián Álvarez

Cristian Romero fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El defensor argentino habló sobre sus expectativas en esta nueva etapa, sus objetivos con la camiseta rojiblanca y también se refirió a Julián Álvarez, quien se encuentra en tensión con el club por su deseo de emigrar a otro club.

El Cuti estuvo acompañado por el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, durante su presentación. En su primer contacto con la prensa como futbolista colchonero, el central hizo referencia a la decisión de dejar atrás su etapa en Tottenham y comenzar un nuevo capítulo en su carrera.

«Venía hablando con mi familia hace tiempo, de que quería hacer este cambio de vida para mí y para ellos. Que sea la oportunidad de venir a un gran club como Atlético me dio aún más ganas. Es un día importante para nosotros como familia llegar a un grandísimo club. Vengo con mucha expectativa y con ganas de arrancar, se va a venir una gran temporada y estoy preparado», lanzó.

Romero también destacó el recibimiento de los hinchas del Atlético de Madrid y el ambiente que pudo observar en el estadio Metropolitano, donde estuvo presente durante el debut del equipo en LaLiga, con victoria 2-0 sobre Málaga.

«He enfrentado algunas veces a Atlético de Madrid. Cuando jugamos de local o afuera se ve ese apoyo de la gente que es muy importante para el club. Ayer lo vi por primera vez y es impresionante, por eso las ganas que tengo de ya estar compitiendo con mis compañeros y el equipo. Espero estar a la altura», expresó.

Además, el defensor surgido de Belgrano dejó en claro que uno de sus principales objetivos en esta nueva etapa será conseguir títulos y dejar una huella en la historia del club.

«Estoy agradecido con el esfuerzo que hizo este club para traerme y ahora me queda devolver toda esa confianza que se invirtió en mí. Vengo con esa mentalidad, de tratar de dejar mi nombre grabado en la historia del club, y sé que la única manera de hacerlo es ganando algo. Esperemos que se dé esta temporada, la otra o mientras esté acá», sostuvo.

Cuti Romero habló de Julián Álvarez

Por último, Romero fue consultado por Julián Álvarez, su compañero en la Selección Argentina y ahora también en Atlético de Madrid. El delantero es seguido de cerca por Barcelona y su continuidad en el conjunto dirigido por Diego Simeone está en duda.

Romero aseguró que encontró a Álvarez enfocado en su trabajo y con la misma actitud de siempre. «A Julián lo veo muy bien. Llegué hace cinco o seis días acá y lo veo como siempre, un chico con ganas de seguir haciendo goles y de divertir a la gente. Lo veo muy metido y eso me pone muy contento», contó.

De esta manera, el Cholo suma un argentino más al Colchonero, que ultima detalles para el inicio de La Liga, con Julián Álvarez como parte del plantel junto a Giuliano Simeone, Nicolás González y el arquero Juan Musso.

Con información de ESPN