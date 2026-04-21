Con la emisión de un nuevo bono, Chubut fue a buscar financiamiento a Estados Unidos

Una delegación de funcionarios del gobierno de Chubut, encabezada por el ministro de Economía Miguel Arnaudo se encuentra en Estados Unidos desde este fin de semana con el objetivo de la colocación de un bono en dólares por hasta 650 millones de dólares. El monto fue autorizado a fines del año pasado por la Legislatura provincial.

Arnaudo, quien posiblemente cumplirá su última función como titular del área económica aseguró que “el lunes arrancamos con el roadshow (reunión con inversores para emitir bonos) que continuará este martes y miércoles; el jueves será el día en que se abrirá el libro para las inversiones”, según informó el gobierno de manera oficial. La comitiva la completan el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, el subsecretario de Coordinación Financiera Marcos Bensimón y el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce.

La comitiva chubutense tiene la función de concretar la salida al mercado internacional con un nuevo bono en dólares para liquidar los vencimientos del Bocade que implican el pago de 30 millones de dólares por trimestre. Además, la intención del Gobierno de Chubut es conseguir también financiamiento para obra pública a lo largo y lo ancho de la provincia.

“De lo que ocurra en Estados Unidos con la colocación de un nuevo bono internacional de Chubut, depende en gran medida la administración de la provincia para los próximos dos años”, le había dicho a diario RÍO NEGRO el ministro Arnaudo. La expectativa de mejorar las condiciones financieras y hasta de hacerse de dinero fresco para financiar obra pública está depositada en esta ingeniería armada por el equipo económico de Ignacio Torres.

De hecho, con el decreto N°150, el gobernador Torres encomendó al Ministerio de Economía “la emisión de títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses seiscientos cincuenta millones (U$S 650.000.000) y/o su equivalente en otras monedas para su colocación en los mercados de capitales nacionales e internacionales”, según dice textualmente.

El regreso de la comitiva está previsto para este fin de semana y de allí en más el gobernador de Chubut haría cambios (que había anticipado) en su gabinete. Precisamente quien dejaría su lugar sería el actual ministro de Economía Miguel Arnaudo a quien Torres sostuvo con la intención que se encargue de la colocación de la nueva deuda. Sería reemplazado por el actual secretario de Hacienda de la Municipalidad de Trelew, Gustavo Paz.

De todas maneras, Arnaudo continuará en el gabinete en otro cargo, de acuerdo a lo anticipado por el mismo gobernador. Además, en las últimas horas volvió a tomar altura el posible regreso a la Secretaría de Salud de Sergio Wisky como adelantó hace algunas semanas este medio. Torres tiene previsto otros cambios como en el área de Turismo y fusiones de áreas para “achicar” la estructura del gabinete. Por otro lado, trascendió que también podría regresar el equipo del gobierno provincial el hasta hace poco titular de la secretaría de Pesca, Andrés Arbeletche. “Podría ser el nuevo coordinador del gabinete”, le confió una fuente a RÍO NEGRO.

En un primer momento las informaciones provenientes del interior del gobierno aseguraban que Economía se convertiría en un “superministerio” y absorbería entre otros, al ministerio de la Producción. El gobernador chubutense viene dilatando estos cambios y en las últimas semanas aseguró que “serán durante este mes de abril” con el objetivo de iniciar con mayor volumen político el último tramo de su mandato.