El Senado eligió a los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación: uno por uno, quiénes son

El Senado eligió a los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación

El Senado conformó la Auditoría General de la Nación (AGN) tras nombrar nuevos representantes. De esta manera, el máximo órgano de control externo del sector público en Argentina, volverá a reactivarse tras permanecer dos años paralizado.

El 24 de febrero en la Cámara alta se definió que la AGN, presidida por el peronista Juan Manuel Olmos, quedará integrada por dos libertarios, dos justicialistas, un radical y una representante de los gobernadores aliados al presidente Javier Milei.

Con la nueva integración, el Gobierno tendrá de su lado dos representantes propios y dos aliados, en tanto el kirchnerismo quedará relegado a tres miembros.

De acuerdo a lo establecido la AGN quedó conformada por Mónica Almada de La Libertad Avanza; Pamela Calletti, que responde a los gobernadores aliados; el camporista Juan Ignacio Forlón, por la Cámara de Diputados; y por el libertario Mariano Piazza, el peronista Javier Fernández, y el radical Luis Naidenoff.

Quiénes son los nuevos integrantes de la AGN

Juan Manuel Olmos: es peronista y cumplió diferentes funciones tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Tuvo un rol destacado como vicejefe de Gabinete en la Presidencia de Alberto Fernández.

Olmos es abogado de la UBA y tiene una amplia trayectoria ya que se desempeñó como presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, legislador porteño, y desde fines del 2023 a propuesta del Partido Justicialista es presidente de la Auditoría General de la Nación.



es un abogado que fue propuesto al Gobierno Nacional para convertirse en auditor de la AGN, a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados Martin Menem y su primo, el . Javier Fernández: es abogado, fue nuevamente nombrado como auditor en representación del peronismo del Senado con lo cual volverá después de dos años a integrar la Auditoría General de la Nación.

Histórico integrante del peronismo estuvo mencionado en la causa de los cuadernos en las anotaciones que hizo el ex chofer Antonio Centeno. Es auditor desde hace mas de 20 años con lo cual será el dirigente que integrará ese organismo que tiene más experiencia y trayectoria.



Fue presidente del bloque de la UCR entre el 2011 y el 2023 donde tuvo un rol central durante toda la gestión de Mauricio Macri, ya que debió encarar muchas negociaciones para lograr que el entonces oficialismo pueda sancionar las leyes en una cámara dominada por el peronismo.



Tras desempeñarse como asesora del PRO en la Cámara de Diputados, fue designada en el Gobierno de Cambiemos primero como directora y luego como vicepresidenta de Nación Seguros. Ahora en el Gobierno de La Libertad Avanza fue funcionaria del Ministerio de Economía, Luis Caputo, previo a ser propuesta como miembro de la AGN por la LLA



El abogado santacruceño tiene una extensa trayectoria en cargos públicos, fue director del Banco Nación en el último tramo del Gobierno de Cristina Fernández, estuvo en la Loteria Nacional.



La letrada salteña de 46 años fue funcionaria del ex gobernador Juan Manuel Urtubey en su gestión se desempeñó como ministra de Justicia, Ministra de Derechos Humanos y Justicia, y Fiscal de Estado hasta 2019.

En 2021 fue electa diputada por el Frente de Todos pero en el 2023 por directivas de su gobernador arma junto a dos salteños, un rionegrino, y tres misioneros el bloque de Innovación y se convierta en la titular de esa bancada hasta el final de su mandato en diciembre del 2025.

