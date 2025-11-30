ESCUCHÁ RN RADIO
Política

Patricia Bullrich publicó una carta para anunciar su renuncia: “Le agradezco profundamente, señor Presidente” 

Patricia Bullrich dejó su cargo como Ministra de Seguridad de la nación y asumirá como senadora. 

Redacción

Javier Milei y Patricia Bullrich.

La senadora electa Patricia Bullrich presentó formalmente su renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, a través de una carta.  La decisión, efectiva a partir del 1° de diciembre de 2025, fue comunicada a través de una publicación en redes sociales, donde difundió la carta enviada al presidente Javier Milei.

En su mensaje, Bullrich agradeció «profundamente» al Presidente por «la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país». Recordó que su mandato fue claro: «cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles». 

Bullrich sobre el salto al Senado y la sucesión 

La exministra confirmó que el 10 de diciembre asumirá su banca como senadora nacional. Desde el Congreso, aseguró que continuará defendiendo «las reformas que el país necesita» y los valores de «instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad». 

Bullrich dedicó palabras de apoyo a su sucesora, Alejandra Monteoliva, a quien le deseó «el mayor de los éxitos» y describió como alguien «capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país». Destacó la «capacidad, experiencia y compromiso» de Monteoliva para profundizar la política de seguridad implementada durante su gestión.  

