La obra social intervenida por el Gobierno de Javier Milei hizo pagos millonarios a Suizo Argentina

La obra social Osprera, que es de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) se encuentra intervenida desde 2024 por el Gobierno de Javier Milei. Se conoció que en cinco meses emitió pagos de $7700 millones a la drogueria Suizo Argentina, investigada por presuntas coimas en Discapacidad.

En qué período fueron las transferencias de la obra social a Suizo Argentina

Las transferencias fueron entre noviembre de 2024 y fines de marzo de 2025. Según afirmó La Nación los interventores designados por la Casa Rosada hicieron operaciones para abonar 193 facturas para la compra de fármacos y en razón de un convenio capitado para la provisión de medicamentos oncológicos de alto costo. Esto según lo reflejados por registros internos y documentos,

La intervención de la obra social se dispuso por decreto en agosto de 2024. La primera interventora oficial fue Virginia Montero, aunque recién pudo actuar a fines de octubre luego de una medida cautelar que dispuso la Justicia federal.

El medio de Buenos Aires detalló que Osprera hizo órdenes de pago a la droguería Suizo Argentina por unos $667 millones en noviembre de 2024. Luego fueron de $2500 millones en diciembre y por $1395 millones en enero de 2025.

Amplió que según registros internos en febrero los pagos ascendieron a $629 millones y en marzo fueron de $2491 millones. También se mencionó que Osprera mantiene una deuda con la droguería Suizo Argentina de $3000 millones de pesos.

Javier Milei y un comunicado de Suizo Argentina

El presidente Javier Milei compartió días atrás un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, en el cual la empresa se desvincula de las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Este mensaje surgióen medio de la investigación judicial que se inició tras la filtración de audios atribuidos al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo.

En el comunicado, la empresa se desvincula de los «hechos de público conocimiento» y afirma que «está a total disposición de los organismos de control y de cualquier poder del Estado» para cooperar con la investigación.

Afirmó que continúa sus actividades de comercialización y distribución de productos farmacéuticos y hospitalarios, garantizando el cumplimiento estricto de las norma.