Espert suma más apoyo del Gobierno de Javier Milei: «No se puede acusar de corrupción en el ámbito privado»

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, publicó un video donde se refirió a la reciente polémica que lo involucra y el Gobierno salió a respaldarlo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que es «probable que haya cosas que tenga que seguir explicando», pero sostuvo la «inocencia» del funcionario.

Manuel Adorni admitió que Espert tendrá que seguir dando explicaciones

En su cotidiana conferencia de prensa, Manuel Adorni habló sobre el video que publicó el diputado en su cuenta de X para intentar explicar sus vínculos con el empresario «Fred» Machado, el empresario que se encuentra detenido por cargos de narcotráfico, y admitió que el legislador deberá seguir aclarando la situación.

«Es probable que haya cosas que (José Luis Espert) tenga que seguir explicando y que nosotros sintamos que hay cosas que se deban seguir ampliando», sostuvo. Sin embargo al igual que el presidente, mostró su firme apoyo a Espert y expresó: «No hay que tenerle miedo a eso».

Adorni destacó el respaldo que el diputado recibió por parte del presidente y remarcó que la corrupción existe «cuando se hayan malversados fondos públicos o las arcas públicas hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario» y resaltó: «No se puede acusar de corrupción en el ámbito privado».

Pese al respaldo, el vocero presidencial indicó: «Cualquier cuestión se las pueden preguntar y las va a explicar dentro de lo que entiendo que fue dentro de la actividad privada que no lo exime de dar explicaciones. Si faltan explicaciones se las van a tener que pedir a José Luis (Espert) y por supuesto que está obligado a darlas porque es un funcionario y estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”.

Si bien evitó hablar en nombre del diputado, Adorni lo eximió de culpas luego de sus primeras declaraciones en la que Espert no pudo negar sus vínculos con Machado, razón por la cual tuvo que visitar la Casa Rosada el pasado miércoles para aclarar la situación.