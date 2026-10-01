Estados Unidos reconoció a Argentina como un “gran amigo” pero evitó posicionarse en el conflicto por Malvinas

El gobierno de Estados Unidos reconoció a Argentina como un “gran amigo”, pero también destacó su relación especial con el Reino Unido y pidió “desescalar” la tensión entre ambos países por las Islas Malvinas.

En una entrevista exclusiva con GB News, el embajador de Washington ante la ONU, Mike Waltz, evitó fijar una posición sobre la disputa de soberanía y señaló que esa decisión le corresponde a Donald Trump. “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”, afirmó al referirse a un eventual escenario de conflicto.

Malvinas: Estados Unidos evitó tomar partido y pidió bajar la tensión diplomática

Las declaraciones se conocieron en medio de una nueva disputa diplomática por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las islas. Este miércoles, el Foreign Office convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para transmitirle su rechazo a las últimas acciones impulsadas por Buenos Aires.

La subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran sostuvo que la decisión argentina de recurrir al arbitraje internacional para frenar el desarrollo petrolero constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”. La Cancillería argentina rechazó esa interpretación.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump (Foto: gentileza)

Desde el Gobierno argentino señalaron que recurrir a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”. Buenos Aires sostiene así su estrategia para cuestionar el desarrollo de Sea Lion y las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las islas.

Argentina avanza contra empresas petroleras que operan en Malvinas

En las últimas semanas, Argentina envió más de 180 notificaciones a empresas vinculadas con la actividad petrolera en las islas. Además, presentó al menos tres denuncias penales contra diez compañías y sus directivos por las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos.

Esta semana, Buenos Aires notificó a Londres el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Argentina estableció un plazo de dos semanas para que se detenga el proyecto Sea Lion.

El procedimiento podría derivar en una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo. El plazo planteado por Argentina vencerá a mediados de octubre y constituye uno de los principales puntos de la actual disputa diplomática con el Reino Unido.

El proyecto Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. La empresa israelí Navitas Petroleum controla el 65% de la participación y la británica Rockhopper Exploration posee el 35% restante.

Con información de Infobae