Estafa con planes sociales en Neuquén: confirman la fecha del veredicto con transmisión en vivo

El Tribunal se tomará 13 días corridos para deliberar y llegar a un veredicto, (Cecilia Maletti)

El Tribunal que realizó el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén confirmó que el martes 23 a las 11 dará a conocer el veredicto, en una audiencia que será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Oficina Judicial Penal.

En el veredicto, los jueces Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla darán a conocer su valoración de las pruebas expuestas durante el juicio más largo de la historia del Código Procesal Penal acusatorio de la provincia implementado en 2014.

Fueron 32 audiencias en ocho semanas en las que declararon alrededor de 70 testigos, peritos y especialistas, y concluyeron con los alegatos de la fiscalía y las defensas de los 12 imputados.

Los jueces expresarán qué valor le dieron a los testimonios y documentos, y resolverán si todos o algunos de los imputados son responsables, y de qué delitos.

En caso de que algunos sean encontrados responsables, en otra etapa del juicio determinarán la pena que deben cumplir.

Lo que pidió la fiscalía

La fiscalía pidió para Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización; Marcos Osuna, exjefe de Programas; Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración y Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, que los declaren responsables de jefes de la asociación ilícita, y coautores de fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito, 9.303 hechos.

Los mismos delitos, pero como integrantes y no jefes, les atribuyeron al exdirector de Finanzas, Luis Gallo; la exdirectora de Finanzas, Laura Reznik; la exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo; Isabel Montoya; Valeria Honorio; Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.

Los alegatos de las defensas

Por su parte las defensas solicitaron la absolución de Siegenthaler, Di Luca, Gallo, Reznik, Oviedo, Montoya, Honorio, Victoria Contreras y Cury.

Aceptaron su responsabilidad Sánz y Osuna, pero el primero sólo por los delitos de administración fraudulenta y uso indebido de tarjeta de débito; mientras que el segundo pidió que lo condenen como «partícipe secundario de defraudación por el uso indebido de tarjeta de débito». En ambos casos, sus abogados plantearon que debe considerarse toda la maniobra como un solo hecho.