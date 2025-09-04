Estafa con planes sociales en Neuquén: «dicen que falta gente del BPN pero no dicen quién ni traen pruebas» retrucó el fiscal

Fiscales Narváez y Vignaroli, y en el medio el defensor Rodríguez, de Abel Di Luca. (Matías Subat)

El fiscal jefe Pablo Vignaroli dijo que «se demostró la existencia de una asociación ilícita» formada «con el fin de desviar dinero para mantener la estructura clientelar del Movimiento Popular Neuquino», luego del juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén.

En su alegato de clausura, cuestionó las críticas que recibió la investigación de la fiscalía en particular la parte relativa a que no hay nadie del Banco Provincia de Neuquén imputado.

«Hemos investigado y hasta el momento no encontramos ninguna evidencia que nos permita sostener que había gente del Banco Provincia de Neuquén involucrada».

Recordó además que «quien toma la decisión de hacer la denuncia es el directorio» del BPN.

«Todas las investigaciones internas del Banco no encontraron un patrón de conducta de personas que pudieran estar involucradas», agregó Vignaroli.

Por último observó que «las defensas tampoco aportaron ninguna prueba, no dijeron quién falta, no dijeron ‘esta es a prueba que la fiscalía omitió’, con lo cual entendemos que son críticas que se hacen dentro del ejercicio del derecho de defensa».

Los pedidos de la fiscalía

En declaraciones a diario RÍO NEGRO y a LU5 formuladas en la Ciudad Judicial luego de los alegatos de este jueves, el fiscal jefe de Delitos Económicos explicó que «hemos hecho una relación entre toda la evidencia y les explicamos a los jueces por qué desde nuestro punto de vista está demostrada nuestra teoría del caso».

La fiscalía pidió que declaren responsables como jefes de la asociación ilícita a exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz; el exjefe de Programas, Marcos Osuna (los tres cumplen prisión domiciliaria); el ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, y el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca.

Como integrantes pidió que sean declarados responsables Isabel Montoya, Valeria Honorio, Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.

Retiró la acusación contra Fernando Cardozo Regidor y Ariel Krom, quienes ya quedaron absueltos.

La asociación ilícita

Vignaroli habló de los grupos «Rivadavia» y «Anaya» del ministerio de Desarrollo Social, y dijo: «cuando empezamos a ver la coordinación que había entre la tarea de un lugar y de otro no había un simple acuerdo de voluntades para llevar adelante hechos delictivos sino una coordinación de voluntades, con roles específicos, y a partir de allí empezamos a construir lo que a nuestro criterio es una asociación ilícita con su propia jerarquía, que no respetaba la jerarquía administrativa».