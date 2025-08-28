Estafa con planes sociales en Neuquén | Expectativa: los acusados hablarán en el juicio

Sánz y Soiza, dos de los que hablarán la semana que viene en el cierre del juicio oral, antes de los alegatos. (Cecilia Maletti)

Cuatro de los 14 imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén anunciaron que hablarán en la última audiencia del juicio oral, antes de los alegatos de la fiscalía. Así se informó en la audiencia realizada este jueves, en la que también se supo que la intención del Tribunal integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla es dictar el veredicto el próximo lunes 15 de septiembre.

También se ajustaron las fechas de los alegatos: la fiscalía comenzará el jueves 4 y las defensas de los acusados responderán el lunes 8 y martes 9.

La expectativa está puesta en lo que sucederá el próximo lunes 1 de septiembre (mañana viernes no habrá audiencia).

Cuatro imputados anticiparon que tomarán la palabra a modo de descargo ante el Tribunal. Se trata de Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Alfredo Cury y Ariel Krom. No prestarán juramento de decir verdad -porque es un acto de defensa y nadie está obligado a declarar contra sí mismo- y no se sabe si responderán preguntas de la fiscalía.

¿Qué pasará si alguno hace una revelación sobre un hecho desconocido o incrimina a una persona? La fiscalía debe evaluar el alcance de la declaración y decidir.

Ricardo Soiza, ¿el líder?

Soiza era director de Planes Sociales, está acusado de ser uno de los líderes de la asociación ilícita y cumple detención domiciliaria. Desde que comenzó este proceso, con los allanamientos del 31 de agosto del 2022, habló varias veces en diferentes audiencias y siempre deslindó su responsabilidad.

En líneas generales, su argumentación fue que cumplía un rol de negociador político con organizaciones sociales y punteros, mientras que de la parte administrativa se encargaban Sánz y otro imputado (que ya declaró) Marcos Osuna.

Hermosilla, Kees y Guaita, los jueces que dictarán el veredicto. (Matías Subat)

También ha dicho que estuvo internado por un problema de salud, incluso en un período en terapia intensiva, durante el cual no se ocupó de los asuntos de la dirección de Planes Sociales. Su abogado defensor, Alfredo Cury, prometió que declararán como testigos los médicos que lo atendieron pero el juicio está terminando y aún no se presentaron.

La oficina paralela

El exdirector de Planes Sociales tenía una oficina paralela en el primer piso de su restaurante «Faraón», con escritorio, banderas de Argentina y de Neuquén, computadoras y sellos oficiales, pero -en otra desmentida- aseguró que no atendía asuntos de Estado en su comercio.

Soiza también negó haber participado en reuniones con el resto de los sospechados luego de iniciada la investigación, así como rechazó la acusación de haberlos intimidado.

Sobre la maniobra que ocurrió frente a sus ojos durante años afirmó que no sabe nada, tampoco apuntó la responsabilidad «hacia arriba», por ejemplo hacia quien era su jefe en los papeles, Luciano Palma, o hacia el ministro Abel Di Luca, otro imputado.

Pablo Sánz, el que ya habló

Néstor Pablo Sánz, otro de los que hablará la semana que viene, ya prestó una larga y explosiva declaración el 1 de noviembre del 2023 luego de la cual cambió la prisión preventiva por detención domiciliaria, que cumple hasta la actualidad.

El exdirector de Fiscalización tiene varios frentes abiertos. Quedó registrado en filmaciones de los cajeros automáticos haciendo «extracciones ráfaga» y también figura cobrando cheques destinados a beneficiarios de planes sociales.

Piombo, el defensor público de Osuna, junto al equipo de la fiscalía. (Archivo)

Su pareja Isabel Montoya y su expareja Valeria Honorio, ambas imputadas, adquirieron bienes que no podrían justificar en el período bajo investigación (septiembre del 2020 a julio del 2022).

Habrá que ver si Sánz ratifica en todo o en parte sus dichos de hace dos años, e incluso si los amplía. En aquella época tenía un abogado particular; hoy lo asiste la experimentada defensora pública de Circunscripción, Laura Giuliani, quien lo preparará con un coucheo intenso para este momento.

Cury, abogado e imputado

Alfredo Cury es abogado de sí mismo -y de Ricardo Soiza- y también hablará ante el Tribunal. Su estrategia de defensa es indescifrable: en las últimas audiencias aportó testigos que, en vez de ayudarlo, lo comprometieron en posibles actos delictivos.

Lo que venía diciendo antes del juicio es que cobró cheques de beneficiarios de planes sociales como honorarios por su trabajo. Incluso devolvió el importe a montos históricos (490.000 pesos).

Cury fue abogado para asuntos personales de Soiza; fue empleado de planta política del Estado provincial; también asesor en el bloque del MPN en la Legislatura y en la municipalidad de Neuquén.

Ahora se sabe que el gobierno del MPN también le pagaba por intervenir en causas penales en favor de militantes o afiliados. Su descargo despierta expectativa e intriga.

Por último Ariel Krom, empleado de planta permanente del Estado provincial, también está acusado de cobrar cheques de manera indebida. El miércoles se presentaron, a puertas cerradas, médicos que lo atienden. Es probable que finalmente no sea acusado por la fiscalía.

El cronograma

Después de las declaraciones de los imputados -podría sumarse alguno más- el cronograma continuará de la siguiente manera:

Jueves 4: alegato de la fiscalía.

Lunes 8 y martes 9: alegatos de las defensas.

Lunes 15: probable fecha del veredicto de los jueces.

Después de tres años de investigación y -hasta hoy- 27 audiencias de juicio que ocuparon seis semanas, en las que declararon alrededor de 70 testigos, esta etapa se acerca a su final.