Este jueves habrá sesión de la Legislatura, con una charla previa en el oficialismo para aflojar

Pesatti abrió el encuentro con inusual puntualidad y el inicio tuvo una inusual tensión. Foto Gentileza

Ayer, Labor Parlamentaria definió el temario de la sesión para este jueves; aunque, además, este encuentro institucional de los jefes legislativos tuvo la atención política puesta en la revinculación que se daría entre el vicegobernador Pedro Pesatti y el presidente de la bancada oficialista, Facundo López.

Ambos volvieron a verse después del quiebre que se generó hace casi un mes cuando el legislador viedmense fue elegido por el gobernador Alberto Weretilneck para encabezar la propuesta electoral de Juntos para octubre, desplazando a Pesatti, que respondió públicamente con duros cuestionamientos al camino adoptado.

Las reacciones y gestos de Pesatti y López fueron seguidos por los otros partícipes, es decir, los presidentes y los secretarios de bancadas que concurren para tildar la nómina de los expedientes que el oficialismo decide incorporar en cada orden del día parlamentaria.

El anfitrión habilitó el ingreso a su despacho; con una puntualidad poco habitual, y eso originó el tardío arribo de López, que ingresó y se acercó enseguida al vice para saludarlo, acomodándose después en su lugar en la mesa.

Los minutos iniciales -según los testigos- fueron tensos, pero, poco a poco, volvió la normalidad funcional. Allí, López resolvió excluir y dejar pendiente la segunda vuelta del criticado expediente que impone el Día del Intendente.

Se dará tratamiento al nombramiento de dos vocales del Tribunal de Cuentas: la continuidad de Maximiliano Suárez y la inclusión de Julio Ortiz.

Pesatti no se salió de su rol y de la estrategia oficial. Por caso, como se especuló, nada informó de la creación de los requeridos bloques de La Libertad Avanza (César Domínguez) o de Cambia Río Negro (Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza), que tuvo reparos públicos por parte del gobernador.

Concluida la agenda de Labor, los participantes se retiraron, salvo López, que se quedó para cumplir con la demorada charla con Pesatti.

El diálogo solo sirvió para reencauzar ciertos canales, aunque la faena de enmiendas seguirá con una próxima conversación del gobernador y su vice. No hubo contacto entre ellos después del lunes 21 de julio, que fue la jornada de la revelación y del quiebre político.

López ingresó tarde al despacho del vice. «Hola, Peter», fue su saludo, con el tradicional abrazo compartido. Foto Gentileza.

López reportó a Weretilneck lo abordado, con expectativa optimista.

El vice fue más cuidadoso con los suyos. “Mi estado espiritual es el mismo de hace un mes atrás”, comentaría, con rasgos que poco ha modificado de su enojo original.

En otro andarivel, el temario para la sesión legislativa de hoy contiene a los cinco proyectos del Poder Ejecutivo, incluyendo el régimen de “Mano de Obra Local” que establece la contratación de un 80% de rionegrinos en las obras declaradas de interés provincial, como también, otro en favor de “proveedores locales en los proyectos estratégicos”, exigiendo la participación de un 60% de PyMES.

Previamente, el cuerpo dará tratamiento a la propuesta del Ejecutivo para nombramientos en el Tribunal de Cuentas: designar por otro mandato a Maximiliano Suárez y, además, incorporar a Julio Ortiz en ese órgano de control.

La nómina de expedientes comprende la iniciativa parlamentaria donde se reglamentan “condiciones de acceso de los extranjeros a los servicios públicos provinciales de salud y de educación superior”.