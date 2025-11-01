Esto es en off: Joaquín Perrén al final ganó

Neuquén

Pocas horas después de las elecciones donde fue candidato a diputado por La Neuquinidad, Joaquín Perrén publicó: “Soy Profesor Asociado. Estoy feliz, claro, pero también agradecido por los maestros que confiaron en mi sin conocerme y me enseñaron el oficio de enseñar e investigar”. Un ganador.

El petroka y el líder petrolero

El comediante Mario Hernán Uribe, más conocido como El petroka, participó de un juego en el que nombraban a un famoso y debía medir su fama. La lista incluyó periodistas de Canal 7 y locutores de Cumbre, hasta que le nombraron a Marcelo Rucci y dijo que era más famoso, pero no Guillermo Pereyra. Eso no se hace.

El excandidato sin pelos en la lengua

El excandidato por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguía, hizo su campaña centrada en redes sociales con creatividad. Contó que ya no sirve vestirse de pobre, alzar un bebé y tomar mate a la orilla del río antes de las elecciones. Agregó que su hermano y un amigo eran sus CM y que muchos lo llamaron para ofrecerle trabajo. Grande.

La senadora electa famosa en el mundo

Por primera vez, seis cristianos evangélicos -entre ellos la pastora Nadia Márquez- fueron elegidos al Congreso argentino, publicó el diario cristiano internacional que le dedicó un artículo a la elección que ganó en Neuquén la pastora evangélica. En rigor ya integraba en Congreso como diputada. Ahora sigue.

Carlos y el inoportuno cariño de su mascota

El excandidato a senador por Desarrollo Ciudadano, Carlos Cides, hizo un video a modo de conclusión de lo que fue la jornada electoral del 26 de octubre. La agrupación política que representaba junto a la exvicegobernadora Gloria Ruiz no estuvo en los primeros puestos.

En el video no se lo veía triste ni contento, triste por haber perdido, no contento porque ganó La Libertad Avanza, aunque se lo notaba con cierto aire de satisfacción porque La Neuquinidad, contra la que fue Ruiz y él, no había sido la primera opción de los votantes en Neuquén para senador y diputado nacional. Mientras hilvanaba su discurso, la mascota parecía entenderlo y se acercó sin mucho preámbulo y le dio un lengüetazo en la cara. Cides no se inmutó y tampoco amagó el cariño. Bien.

Tenía que probar la calidad de la guitarra

Pablo Di Fonzo, intendente de Villa El Chocón, recibió de l subsecretario de Cultura, Oscar Sarhan una partida de instrumentos musicales para la escuela local. El intendente, contento, dijo que había que probarlos frente al funcionario, por las dudas, de un reclamo. Todo anduvo de diez.

Río Negro

Nueva disputa entre Cortés y el Concejo

En los pasillos del Centro Cívico circula el rumor de una nueva puja entre los concejales y el intendente Walter Cortés porque los del Deliberante quieren que se aumenten sus dietas, que están atadas al salario del jefe comunal. En el Ejecutivo hablan de presión, postergando debates necesarios.

Un ministro político y su trámite de retiro

Múltiples versiones circularon esta semana en Viedma en relación con probables cambios en el Gabinete provincial, entre ellas, la salida del ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabian Gatti. En principio, el gobernador Weretilneck no tiene nada resuelto. Pero, vale sí que Gatti ya inició sus trámites jubilatorios.

La disyuntiva de la exlegisladora Mas

La peronista Alejandra Mas tiene una disyuntiva.

El triunfo de Fuerza Patria ubicó a Ana Marks en el Senado y dejará su banca provincial. Por corrimiento, el lugar recae en Mas, que está en el Parlasur. Ese cuerpo está deslucido y no abona dieta. Aún así, esa salida de Mas no está confirmada. Hay presiones para que ceda la banca a Miguel Morai.

Otro recambio en el gremio docente

Marcelo Nervi será reemplazado por Mario Floriani de la vocalía del Consejo de Educación. El cambio nada tiene que ver con el recambio en la Unter. Nervi inició sus trámites jubilatorios y su retiro se estima para el inicio del año próximo. Y, esa vacante -según el corrimiento en la lista- será ocupada por Floriani, que fuera el exsecretario general de Unter.

La Libertad Avanza se convocó a Fernández Oro

La senadora electa Lorena Villaverde convocó para este sábado a la dirigencia rionegrina de La Libertad Avanza a Fernández Oro.

La senadora electa Villaverde convocó a la dirigencia de LLA. (Andrés Maripe)

El propósito “reafirmar al espacio” y, también, contar lo que ocurrió, incluso en referencia a las denuncias que la involucran. La diputada quiere retomar la iniciativa para los tiempos que vienen.

Expectativas de un plan libertario acotado

El escrutinio judicial se inició con expectativas de La Libertad Avanza de torcer el resultado en el Senado y revertir la ventaja de Fuerza Patria, de algo más de 2.000 votos. Pero, el entusiasmo no era unánime, pues lo concentró -especialmente- Enzo Fullone, que sería el segundo senador si LLA pasaba de segundo a primero.

Justicialistas y libertarios atentos en el escrutinio.

El exdelegado vial se instaló en la sede judicial y siguió atentamente el recuento. La presidenta del partido y senadora electa Lorena Villaverde estuvo ausente, pues ese vínculo está dañado desde cuando Fullone impulsó bajarla de su candidatura. El miércoles, Fullone se fue de la Justicia y eso indicó que cedía frente a las evidencias que no habría cambios mayores.

