Después de perder la interna del PRO, tuvo problemas por anticipar por WhatsApp que se iban del partido, siguiendo a Aníbal Tortoriello. Y esta semana quedó en off side por un video, en el que Patricia Mc Kidd dice que Milei “no me gusta” y que Lorena Villaverde “me da vergüenza”. La legisladora, junto a dos colegas, busca formar el bloque de La LibertadAvanza. Pero si sigue con esas frases, la “bienvenida a las fuerzas del cielo” será difícil.

Una reunión con resultados efímeros

Después de las designaciones en Anses, la preocupación del oficialismo es tener un nexo para el área social de Nación. Por eso Lorena Villaverde gestionó una reunión con Pablo De la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. El encuentro finalmente se hizo el miércoles y la diputada posteó rápido una foto, destacando las coincidencias en la charla con el funcionario.

Pero no sirvió de mucho. Apenas un día después, De la Torre fue eyectado de la cartera que conduce Sandra Petovello. Como decía Lerner… volver a empezar…

Las sociedades de Weretilneck y las críticas a Doñate

No hay dudas sobre la modificación de las alianzas de Weretilneck. Las críticas de Doñate reafirman que el entendimiento político del año pasado entre ellos ya no está. El gobernador toma nota pero ignora la permanente carga pública del senador de UxC. Lejos quedó el Gran Acuerdo que ambos pactaron en el 2023.

Se manifiestan, en cambio, las crecientes coincidencias del ARI con el oficialismo.

Desde esa fuerza, Doñate sufrió esta semana una fuerte ofensiva política y el parlamentario registró ese hecho en el marco de la nueva sociedad del mandatario provincial. “El caradurismo de los kirchneristas no tiene límites”, declaró el legislador Fernando Frugoni en referencia al que el senador peronista apoya al proyecto de GNL en Sierra Grande aunque se opone a la ley Base. “Es un sinsentido propio de estos verseros”, remarcó el sanantoniense.

Un exintendente dando consejos en el Valle Medio

El exintendente de Allen, Graciano Bracalente, dejó la función pública, pero sigue activo con los contactos políticos. Lo reveló el jefe comunal de Choele Choel, Diego Ramello, que subió una foto a sus redes, destacando la trayectoria del especialista tributario, también docente de la UNRN. “Gracias amigo por acompañarme y asesorarme”, cerró el posteo el dirigente de JSRN. ¿Se viene un pase desde el Alto Valle al Valle Medio?

Sofocón y designación válida en Anses Cipolletti

Rafael Cuchinelli asumirá el lunes como titular de Anses en Cipolletti. La ciudad era una de las pocas donde no había cambios y cuentan que la designación se demoró por un error administrativo, que estuvo a punto de generar un conflicto puertas adentro. Aparentemente, desde Nivel Central habían nombrado jefa de la UDAI a una joven de 21 años. Hubo que dar marcha atrás, hasta que salieron los papeles correctos en favor del abogado.

Un sindicalista crítico por los pasillos del Congreso

Rodolfo Aguiar, el rionegrino que conduce ATE nacional, no es un habitué en el Congreso. Sus presencias fueron siempre para protestas. Pero, últimamente, recorrió sus pasillos. Lo hizo para participar del debate en comisiones de la Ley Bases y, en un hecho menos público, también estuvo cuando explotó la crisis del PAMI en Río Negro. Esas reuniones con libertarios finalizaron con cambios en la UGL y con acuerdos con la dirigencia de ATE.

Neuquén

El ministro que le salvó la vida a Guillermo Pereyra

El actual ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, compartió una sentida despedida tras la muerta del líder petrolero Guillermo Pereyra. “Un maestro, un referente para mí, alguien de quien aprendí muchísimo”, dijo.

Regueiro, antes de pasar a la función pública, había sido director médico del sindicato y dicen que fue quien “le salvó la vida” al “caballo” cuando se enfermó de covid, en 2020.

El dirigente gremial estuvo muy complicado y fue el médico quien encontró el tratamiento para “sacarlo adelante”, contaron allegados a Pereyra.

Regueiro participó el miércoles del velatorio en el camping de Petroleros de Centenario.

Regueiro fue director médico de Petroleros antes de asumir.

El MPN se reinventa en Plottier

Así como la seccional de Neuquén capital en manos de Germán Chapino innovó al renovar las gigantografías de la casona de Colón y San Martín, en Plottier no se quedan atrás y la seccional del MPN llamó con una curiosa forma a los más jóvenes y no tanto. Le pidieron a los afiliados y simpatizantes que manden una foto antes de hoy sábado para celebrar el cumpleaños del partido que es el martes 4. En Plottier, la última intendenta del partido fue Pilar Gómez.

El MPN se reinventa en Centenario

Un granito de arena es poco pero no para todos. Los concejales del MPN de Centenario se la jugaron, donaron una ventana a la EPET 22. Muy útil por cierto y de aluminio que son casi eternas. La escuela técnica de la ciudad de Esteban Cimolai es apreciada por la comunidad como una salida educativa de calidad para los jóvenes. Es así como el partido busca reinventarse donde el último jefe comunal fue Adrián Cerca. ¡Una ventana solamente!

El exconcejal y deportista consiguió trabajo

Por decreto provincial se designó como escribano Adscripto en el Registro Notarial N° 21 de la Ciudad de Neuquén, al escribano Camilo Echevarria. El piloto profesional de Turismo Carretera y Turismo Carretera Pista, abogado y escribano fue concejal de la ciudad de Neuquén. Integró una de las 12 lístas colectoras de concejales que llevó como candidato a intendente a Mariano Gaido, en su primera gestión. Fue la lista de deportistas. Ahora pegó trabajo.

Camilo Echevarría había adherido a Javier Milei.

La ciudad siempre bajo la atenta mirada

Por decreto, firmado por el intendente Mariano Gaido y el supersecretario Juan Martín Hurtado, se lo licenció. Del 2 al 4 estuvo en “funciones inherentes a su cargo” y fue suplido por Hurtado. Del 4 al 31 la ciudad quedó bajo el mando de Claudia Argumero, presidenta del Concejo. Desde a clandestinidad de sus vacaciones (en Europa o en Estados Unidos, según las versiones) el día 22, difundió la travesía de los intendentes en junio al Congreso (los que quieren plata para el transporte).

El toque distintivo de Rolo a caballo

Llegó a caballo acompañado por el intendente que, en su anterior gestión, acostumbraba a la demostración ecuestre en actos oficiales. El gobernador Rolando Figueroa siguió con la modalidad que tuvieron todos, menos uno, los gobernadores de la provincia. Dicen que eligió Centenario porque Esteban Cimolai le podía hacer el aguante. Hubo envidia de propios y del MPN porque hubiera llamado a un concurso a ver quién se animaba.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Fabricio Álvarez y Mario Rojas.