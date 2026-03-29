Latam retoma los vuelos entre Neuquén y Chile: los días y horarios confirmados para las frecuencias

Neuquén volverá a tener una conexión aérea directa con Chile a partir de hoy a las 19 cuando llegue el primer vuelo de la empresa Latam desde la capital del vecino país.

La empresa operará de nuevo en la provincia que concentra el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta después de casi siete años. Su anterior experiencia se interrumpió en 2019, cuando dio de baja esta ruta por motivos que en ese momento se vincularon a un proceso de“evaluación interna”.

Una «nueva entrada» para Neuquén desde Chile

El anuncio de la reactivación se hizo en noviembre del año pasado, en un evento al que asistieron referentes de la aerolínea, de la concesionaria del aeropuerto Juan Domingo Perón y del Gobierno provincial.

Uno de los discursos de aquel acto, realizado en el centro de convenciones Domuyo, estuvo a cargo de la ministra de Turismo de Neuquén, Leticia Esteves.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la funcionaria resaltó que la demanda observada hasta ahora es elevada y aseguró que este nuevo servicio ayudará a “consolidar la conectividad con Chile”, más allá del trabajo que se está haciendo para mejorar los pasos fronterizos en tierra.

Analizó que será una “nueva entrada” para la provincia, no solo desde el territorio trasandino, sino también desde el resto del mundo, gracias a la cantidad de rutas internacionales que posee el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.

Desde que se anunciaron los vuelos, dijo que se inició una fuerte campaña de promoción que incluyó la participación de su ministerio, algunos organismos específicos del área y prestadores turísticos.

El detalle de los vuelos

La conexión, según se explicó, tendrá cuatro frecuencias semanales. La expectativa oficial es que logre transportar alrededor de 25.000 pasajeros por año.

De Santiago a Neuquén, se podrá viajar los martes a las 10, los jueves a las 16:45, los viernes a las 10 y los domingos a las 17:20. De Neuquén a Santiago, en tanto, los vuelos saldrán los martes a las 13:29, los jueves a las 20:20, los viernes a las 13:29 y los domingos a las 20:55.

El primer avión arribará este domingo por la tarde proveniente de Chile. Su llegada contará con el recibimiento de autoridades de la provincia y la empresa, según adelantó Esteves a este diario.

La ministra destacó que “se viene trabajando bien” entre el Gobierno y Latam, en especial con las acciones de promoción. “Por lo que hemos hablado, han contado con una muy buena demanda, la receptividad viene muy bien”, agregó.

Consultada por el futuro de Latam en Neuquén, Esteves descartó que se trate de “una prueba piloto”, aunque aclaró que todo también dependerá de “la demanda que tenga” en el tiempo.

Señaló que los vuelos desde y hacia Chile tendrán un fuerte impacto a nivel turístico en la provincia. Dijo que ya se está trabajando para mejorar los trasladados desde el aeropuerto, por ejemplo, entre la ciudad de Neuquén y los destinos de la zona cordillerana.

De todos modos, consideró que la capital neuquina ya se transformó en una opción para los visitantes del resto del país y que también puede serlo para aquellos que lleguen desde el territorio chileno. “Hace rato que dejó de ser una ciudad de paso”, afirmó.

Los precios, de acuerdo al equipaje

Los aviones que empleará la aerolínea, según se informó en el acto de lanzamiento, serán Airbus 320, capaces de transportar a 174 personas aproximadamente.

En el Gobierno provincial resaltaron la importancia de llegar a un aeropuerto como el de Santiago, uno de los más relevantes de la región. Desde allí se puede volar a más de una treintena de destinos internacionales, además de los 17 dentro del propio Chile que tienen frecuencias de Latam.

En cuanto a los pasajes, la venta se lanzó poco después de que se anunciaran los vuelos. Los valores varían de acuerdo al tipo de tarifa que se elija. También influye la fecha que se seleccione, como es habitual.

Por ejemplo, si alguien buscaba volar de Neuquén a Chile en la conexión de este domingo, hasta el viernes el valor era de $217.028 para la tarifa básica, de $293.748 para la light y de $366.632 para la full.

Según se informa en el sitio web de la aerolínea, las opciones presentan mayormente diferencias en cuanto al equipaje.

Mientras que la tarifa básica solo permite un bolso o una mochila de mano, la full incluye hasta un equipaje de bodega de 23 kilos. Además, los boletos más caros otorgan algunas ventajas adicionales, como el cambio o la selección del asiento.

Está previsto que los viajes duran alrededor de una hora y 20 minutos.