El intendente de Plaza Huincul tiene intenciones de repetir en el 2027

Plaza Huincul se posiciona ante el futuro desarrollo del proyecto del GNL, que buscará enviar el gas hasta la costa rionegrina, destinado a la exportación, con una ventana de tiempo a favor, según el intendente Claudio Larraza. La preparación y capacitación para que la mayor cantidad de mano de obra local, sea incorporada es uno de los pilares que defiende el huinculense.

En ese escenario y sin oficializaciones, el jefe comunal no escondió sus intenciones de repetir en el sillón municipal, en las próximas elecciones de 2027, al tiempo que destacó la tarea que lleva adelante el gobernador Rolando Figueroa.

Larraza pasó por «Ya es tiempo» en Río Negro Radio y repasó sus tres años de gestión, en una ciudad que se vio sorprendida por la iniciativa del proyecto Argentina LNG, que -de concretarse el financiamiento- tendrá una planta procesadora de gas, a unos 20 kilómetros, del ejido urbano. En ese escenario, el intendente de Huincul indicó que se trabaja desde el comienzo de su adminstración en la capacitación de diferentes oficios y disciplinas.

«Ojalá que (el índice de ocupación de mano de obra local) sea el más alto. Nos preparamos de la mejor forma, somos optimistas«, dijo ante la consulta. Al mismo tiempo dijo que las empresas de la zona que trabajan en logística, servicios, operaciones «están todas capacitadas aunque siempre hay que actualizarse, estar pendientes y ser competitivos», acotó.

Larraza se refirió al panorama político de cara al 2027 (Foto: Ceci Maletti)

El abanico «es enorme» y destacó que el gremio de la construcción también tendrá posibilidades en la ejecución de los ductos, la planta de tratamiento: «tenemos esa ventana de tiempo para prepararnos».

Para el intendente, la instalación de la planta de tratamiento de gas en Plaza Huincul, no fue fortuita y se hizo mediante el trabajo en equipo. «Se gestiona, se trabaja para que sea en este lugar. Podría haber sido en otro, pero estará muy cerca de la comarca que irrigará y derramará en la zona», sostuvo. A la vez, administra para responder a las necesidades que hoy tienen los vecinos, las pymes que tienen bajas en sus contratos y en toda la porción de la población que no está en la industria.

«Figueroa rompió el puente que nos dejaba afuera»

Larraza fue el primer intendente del espacio político Comunidad impulsado por el gobernador Rolando Figueroa. Sobre su vínculo con el mandatario provincial destacó que están alineados. «Rolo ha roto decididamente el puente que existió por años en la comarca petrolera. Las obras pasaban por arriba. Hoy estamos cofinanciando mucha obras importantes», subrayó.

Ante la consulta si irá por la reelección respondió: «Si, es la intención. Obviamente no hemos oficializado nada», sostuvo. Agregó que «no podés dejar el caballo en el medio del río y desensillarlo». «Hay mucho por hacer, por trabajar, hoy sinceramente peleamos contra el tiempo y los problemas. Estamos muy enfocados en resolver los problemas, en el desarrollo de Huincul, el GNL, la urbanización, el trabajo, en la obras importantísimas en marcha», dijo.

Finalmente, consideró que «estamos en un momento bisagra, positivamente hablando» y recordó que hace 30 años atrás, había 5 mil despedidos. Hoy, la estimación del proyecto del GNL es que pueda tomar una cifra similar a esa.