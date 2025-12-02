Una concejal opositora denunció al presidente del Concejo Deliberante de Regina

La concejal Nancy Nadia Illundayndel bloque opositor, bloque Nos Une presentó una denuncia por violencia de género contra el presidente del Concejo Deliberante de Villa Regina, Maximiliano Garré del bloque JSRN, por hechos ocurridos tras la sesión ordinaria del 25 de noviembre, la cual fue radicada en el Juzgado de Familia de Regina.

En la denuncia, la concejal Nancy Nadia Illundayn expuso en su presentación una secuencia de hechos que, según afirmó, se dieron luego de una sesión “bastante acalorada”, en la que hubo “muchísima gente presente”, entre funcionarios municipales y asistentes.

Según la concejal, lo sucedido ese día y otras situaciones previas motivaron su decisión de acudir a la Justicia. La denuncia incluye un relato de expresiones y actitudes que, afirma, ocurrieron frente a varios presentes.

Consultado por este medio, el presidente del Concejo Deliberante, Garré sostuvo que lo denunciado por la concejal «es totalmente falso y están las grabaciones que así lo confirman sumado a las y los testigos presentes». Además, indicó que no fui notificado de nada por la justicia pero que llegado el momento y a requerimiento de ellos «se presentarán las pruebas, si es que me solicitan».

Los hechos que derivaron a la denuncia contra el presidente del Concejo Deliberante

La concejal Nancy Nadia Illundayn expuso en su presentación una secuencia de hechos que, según afirm, se dieron luego de una sesión “bastante acalorada”, en la que hubo “muchísima gente presente”, entre funcionarios municipales y asistentes. Según relató una discusión entre funcionarias y un concejal de su bloque derivó en un cruce entre su esposo y el presidente del Concejo, Maximiliano Garré.

Illundayn sostuvo que el episodio comenzó tras el cierre de la sesión, cuando dos funcionarias discutían con un concejal de su bloque y su esposo se acercó por el ruido. Allí, según relató, se produjo un cruce con Garré. “Por qué en vez de mirar lo que pasaba no volvía al bloque, y que mejor me dijera que yo no lo bese más en los pasillos”, afirmó la concejal sobre lo que él le habría dicho.

La concejal declaró que cuando su esposo le contó la situación, ella interpretó que se trataba de una provocación y decidió ir a preguntarle directamente. Fue entonces cuando, según su denuncia, el episodio escaló.

“Empezó a decir públicamente que deje de acercarme en el pasillo a besarlo”, sostuvo la edil. Luego afirmó que el presidente del Concejo “comenzó a gritar” y que sus gestos la hicieron sentir “incomodada” y temer una posible agresión física.

La concejal agregó que el episodio no fue aislado, sino que forma parte de comportamientos previos, “esto ocurre desde el año pasado, cuando me decía que no tenía comprensión, que tenía problemas y siempre haciendo comentarios de esa índole, que solo lo hace conmigo, no lo hace con ningún otro concejal», afirmó.

También sostuvo que Garré habría difundido “un vídeo para difamarme” usando “fragmentos de vídeos de las cámaras de seguridad institucionales y de entrevistas que hice en la radio”, que luego solicitó.

Illundayn afirmó que teme represalias y solicitó medidas preventivas, «para que cesen estos tratos que tiene el Sr. Garré conmigo, también cese la difamación que están haciendo».

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante sostuvo «me preocupan las falsas denuncias para obtener algún rédito político, mucho más grave cuando se toca un tema tan sensible como la violencia de género y se lo banaliza».