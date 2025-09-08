Facundo López: «La Patagonia no puede seguir siendo una postal romántica, tiene que ser un actor político de peso»

El titular del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro y candidato a Senador, Facundo López, aseguró que uno de los objetivos de su gestión si es elegido será consolidar un trabajo conjunto con Neuquén y con otros espacios provinciales, para que la Patagonia tenga, por primera vez, un bloque propio con peso real en el Congreso de la Nación.

«Si en octubre Río Negro y Neuquén ponen dos senadores cada uno de los espacios provinciales, es decir, de Juntos Defendemos Río Negro y la Neuquinidad, estamos convencidos de que la Patagonia va a dejar de ser una cuestión romántica y pasar a ser un poder genuino», señaló López.

“En el Senado no se logra nada en soledad. Por eso, el trabajo conjunto con Rolo (Rolando) Figueroa y con la Norpatagonia es la base de una estrategia que ya está mostrando resultados concretos. Defendimos la renta petrolera y gasífera, logramos avances históricos con Vaca Muerta Sur y conseguimos que la Nación reconociera los derechos de las provincias sobre las hidroeléctricas”, sostuvo López.

«Un bloque con capacidad de equilibrar la balanza en el Congreso»

Durante su visita a Río Colorado, donde acompañó al gobernador Alberto Weretilneck y los productores locales durante la 8ª Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de Río Colorado, López enfatizó que este esquema de unidad regional es la única forma de hacer escuchar la voz del interior: «La Patagonia tendrá por primera vez un bloque con capacidad de equilibrar la balanza en el Congreso. Vamos a tener poder real para defender lo nuestro”.

En ese sentido, destacó que su compromiso es con la gente de la región y no con intereses partidarios nacionales: “Cada iniciativa que genere empleo, producción y recursos para nuestra gente será acompañada. Pero nunca avalaremos decisiones unilaterales que nos perjudiquen. El federalismo no se declama, se ejerce, y se ejerce defendiendo a la provincia todos los días”.

Finalmente, el candidato rionegrino remarcó: “La Patagonia no puede seguir siendo una postal romántica. Tiene que ser un actor político de peso. Con Neuquén y Río Negro unidos, vamos a plantarnos en el Congreso para que lo que aportamos al país vuelva en obras, servicios e infraestructura para nuestra gente”.