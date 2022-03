Facundo Manes explicó por qué no abandonó su banca y apuntó contra los que lo hicieron

Este martes el presidente Alberto Fernández inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. Uno de los momentos más resonantes fue cuando acusó a Macri del endeudamiento en la anterior gestión y pidió que la Justicia investigue «los responsables de tanto desatino». Como respuesta, un sector del PRO abandonó el recinto. No obstante, uno de los que se quedó fue el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Facundo Manes, y su imagen con las bancas vacías a su alrededor se hizo viral.

«Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar«, explicó el legislador en su cuenta de Twitter.

Y pidió : «Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos».

La permanencia de Manes, generó el enojo de alguno de sus pares del bloque. «El cerebro de Manes. Próximamente, en las mejores librerías de Peronia», escribió el diputado del PRO, Fernando Iglesias, en un mensaje en su red social, que minutos después eliminó.

Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo.

La Argentina del futuro será de los que nos quedamos.



— Facundo Manes (@ManesF) March 1, 2022