Fernández Oro busca asfaltar cuatro arterias con fondos provinciales y un acuerdo en el Concejo Deliberante

Si el acuerdo en el deliberante prospera, queda determinar en cuáles cuadras se realizará la pavimentación. Foto: archivo.

Fernández Oro presentó una doble estrategia para concretar obras de asfalto en cuatro arterias de la ciudad, se trata, por un lado, de la búsqueda de financiamiento provincial, y por el otro, la negociación de convenios urbanísticos con un desarrollador inmobiliario.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Martín Rebaliati, coordinador de Gabinete, explicó que el intendente Gustavo Amati encargó la elaboración de proyectos ejecutivos para el asfalto de las calles Irigoyen, Primeros Pobladores, Arrayanes y Cachihuazú.

Según el funcionario, estos documentos técnicos especifican materiales, costos, dimensiones y otras condiciones necesarias para ejecutar cada obra, de modo que el financiamiento pueda aplicarse de forma inmediata una vez obtenido.

La elaboración de esos proyectos ejecutivos tuvo un costo aproximado de «40 millones de pesos», estimó. Con esa documentación, la municipalidad presentó los expedientes ante la provincia en busca de financiamiento para concretar las cuatro obras.

El mecanismo de compensación en el Concejo Deliberante

En paralelo, el municipio trabaja en una segunda vía de financiamiento a través del Concejo Deliberante, que tiene la facultad de otorgar excepciones urbanísticas.

El caso puntual involucra a un desarrollador que solicita autorización para subdividir terrenos en lotes de 500 metros cuadrados en una zona donde la normativa vigente establece un mínimo de 1.000 metros cuadrados.

El proyecto prevé que el Concejo habilite la excepción a condición de que la empresa compense el beneficio obtenido con obras para la localidad.

«En este momento está le caso de una empresa que quiere generar 10.000 lotes de 500 metros, en un lugar donde solamente se permite el lote de 1.000. Entonces, el Concejo habilitaría los lotes de 500, pero con la condición del intendente de que se pueda compensar en obras para la localidad. Dentro de esas obras que se le pide, han consensuado que sea en asfalto».

Además el coordinador añadió que será el intendente quien defina sobre cuál de las cuatro arterias se ejecuta la obra en función de las necesidades más urgentes de la localidad.

Rebaliati explicó que, aunque la extensión de la red cloacal fue evaluada como una alternativa, su costo superior a los 3.000 millones de pesos hace inviable su ejecución con el monto de compensación disponible, que representa apenas una décima parte de ese valor.

«Alguien puede pensar que hay una obra más prioritaria como puede llegar a ser la obra de cloacas, pero en este caso el monto que la empresa debería compensar a la ciudad no alcanza a cubrir ni la mitad de la mitad de esa obra, porque es muy cara», sostuvo.

Descartada esa opción, las alternativas actualmente son espacios verdes o asfalto. El consenso actual se inclina por esta última opción, aunque todavía queda determinar en cuáles cuadras se realizará la pavimentación. El funcionario señaló que la calle Irigoyen (sector oeste) aparece como la alternativa más probable, junto con otras obras menores vinculadas a un derivador en calle Islas Malvinas.