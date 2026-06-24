Interna en el peronismo: Axel Kicillof acepta enfrentar a un candidato de Cristina Kirchner en unas PASO

Con vistas a las elecciones presidenciales de 2027, el Partido Justicialista enfrenta una creciente disputa interna. Las diferencias entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner se profundizaron en los últimos días y en ambos sectores reconocen que no existe hoy una estrategia común para definir el futuro electoral del peronismo.

Desde el entorno del gobernador bonaerense sostienen que, si no se alcanza un acuerdo político amplio, la mejor alternativa es resolver las diferencias en unas elecciones PASO. Incluso admiten la posibilidad de competir contra un candidato respaldado por Cristina Kirchner, en un escenario que hasta hace pocos meses parecía improbable.

La interna del peronismo se agrava tras el discurso de Máximo Kirchner

El último discurso de Máximo Kirchner en Parque Lezama fue interpretado en La Plata como una nueva señal de confrontación con el gobernador. En el kicillofismo consideran que las declaraciones del líder de La Cámpora dejaron en evidencia que no existe consenso alrededor de una eventual candidatura presidencial de Kicillof.

Durante su intervención, Kirchner hizo referencia a la experiencia del gobierno encabezado por Alberto Fernández y lanzó una advertencia: “No sea que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y otra vez vayamos todo para atrás y terminemos con un presidente aún peor que el actual”, afirmó.

En el cristinismo también cuestionan la actitud de Kicillof respecto de la campaña Cristina Libre y remarcan que no mantiene una presencia activa junto a la expresidenta. Además, sostienen que una candidatura del gobernador tendría dificultades para consolidarse sin el respaldo electoral de Cristina Kirchner.

Kicillof apuesta a competir en unas PASO si no hay acuerdo

Pese a esas críticas, en el círculo cercano al gobernador aseguran que no existe preocupación por una eventual competencia interna. Por el contrario, creen que una primaria abierta sería el mecanismo adecuado para definir liderazgos dentro del peronismo de cara a 2027.

También descartan una reunión con Máximo Kirchner luego de los últimos cruces políticos. Sin embargo, mantienen abierta la posibilidad de dialogar con Cristina sobre cuestiones estratégicas vinculadas al futuro del espacio y a la construcción de una alternativa electoral.

Un funcionario de primera línea del gobierno bonaerense afirmó a Infobae: “Si Cristina pone otro candidato, no hay problema. Vamos todos a una PASO a competir. Con su candidato, con Massa, Moreno o Grabois. Con el que sea”.

La falta de acuerdos mantiene abierto el interrogante sobre cómo llegará el peronismo a la próxima disputa presidencial. En distintos sectores del PJ admiten que la posibilidad de una lista de unidad aparece cada vez más lejana y que las primarias podrían transformarse en el escenario para resolver la interna.

Con información de Infobae