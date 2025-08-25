Fernández Oro trabaja en un nuevo código comercial: más rubros y habilitaciones

Con una ciudad que crece a ritmo acelerado y un entramado comercial cada vez más diverso, Fernández Oro se prepara para dar un salto normativo: el Concejo Deliberante quiere cerrar el 2025 con un Código de Comercio moderno, claro y adaptado a las nuevas demandas productivas.

Actualmente, Fernández Oro cuenta con una primera parte del Código Comercial, sancionada en agosto de 2023, pero aún resta avanzar en un segundo módulo que complete la normativa y reemplace la legislación vigente, hasta ahora «dispersa en ordenanzas».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Vidal, explicó que el objetivo es incorporar actividades que hoy no están contempladas, especialmente las vinculadas al esparcimiento y la recreación, definiendo zonas permitidas y restringidas según el uso.

El concejal Christian Artero agregó que el crecimiento poblacional de la localidad exige acompañar con normas actualizadas y ordenadas. “Un código comercial organizado resuelve la dispersión normativa actual, que dificulta la aplicación de las reglas para comerciantes, industriales, emprendedores y para el propio municipio. Además, da transparencia y evita la discrecionalidad en la aplicación de las normas, algo que advertimos habitualmente”, sostuvo.

En la misma línea, Vidal recordó que el código vigente quedó desfasado: “Es bastante corto, pensado para una localidad que tenía apenas dos o tres actividades declaradas y muchos menos habitantes. Hoy, con el crecimiento y la incorporación de nuevos rubros comerciales, no alcanza”.

Frente a esta situación, según explicó Artero, se definieron comisiones especiales en las que se viene trabajando con las áreas municipales, especialistas invitados y están previstos encuentros con referentes institucionales de la actividad comercial e industrial de la ciudad.

«Los concejales convocamos a al área de comercio, que son los que tienen más claro qué cosas hay que reformar porque obviamente, uno al no estar en tema en las cosas de comercio, es necesario acudir a alguien que lo sepa de manera técnica», explicó Vidal.

De esta manera, el Concejo Deliberante junto al sector comercial «tenemos que este enriquecer el código y agregarle todas estas cosas que no estaban previstas en diferentes títulos y ordenarlos y clasificarlo para cuando vengan a pedir una habilitación comercial tenerlo cubierto dentro del código de código de comercio«, sostuvo el presidente del cuerpo legislativo.

Por último, Artero remarcó que en los últimos años se logró un importante avance en materia de ordenamiento territorial, pero falta articularlo con el aspecto comercial. “Son normas que deben ser coherentes para garantizar un crecimiento sostenible”, afirmó, y adelantó que la intención del Concejo es aprobar el nuevo Código Comercial antes de que finalice el año legislativo.