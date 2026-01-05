Fernández Oro busca simplificar el acceso a sus ordenanzas con una base de datos digital abierta

Buscan crear un sistema "simple y efectivo" con el propósito de facilitar el conocimiento de la comunidad sobre las ordenanzas. (Fuente: Concejo Deliberante Fernández Oro).

En los últimos meses, el Concejo Deliberante de Fernández Oro recibió distintas propuestas para modernizar el servicio de Digesto Municipal. Se trata de una base de datos digital que ordena y actualiza la normativa local de forma que cualquiera pueda tener acceso a las ordenanzas que rigen en la ciudad.

En comunicación con este medio, el concejal Christian Artero (Frente de Oro), explicó que la herramienta de la que hoy disponen es «bastante limitada» ya que funciona para «consultas básicas» y está orientado al uso interno del cuerpo legislativo.

Aunque la Carta Orgánica Municipal ordene la creación de un digesto, el edil cuestionó: «ni siquiera está públicamente abierto, sino que lo utilizamos como de forma interna en el concejo porque es difícil de utilizar. Hasta a nosotros mismos a veces nos cuesta llegar a las normas que buscamos«.

En función de ello, se han recepcionado algunas propuestas para «avanzar en la modernización» que garantice la «accesibilidad de las normas sistematizadas». «Lo que se está buscando es alguna alternativa que permita reformular el sistema que tenemos o directamente rediseñar desde el principio un nuevo«, aclaró Artero.

Si bien hasta el momento ninguna se ha concretado ni puesto en marcha, Artero explicó que «sobre los últimos días del año se conversó con un desarrollador web respecto a su propuesta», en la que se tendría previsto avanzar. «Hubo al menos uno o dos este año. Para ya tomar una definición la idea era que a principios de este año ya se empiece a trabajar en un nuevo digesto público como corresponde», adelantó.

Además, estimó que «en las próximas semanas o en la primera reunión del concejo seguramente va a quedar un acto administrativo autorizando la decisión».

El edil reflexionó en torno a las dificultades que trae la falta de un digesto municipal: «se hace muy difícil realmente en cuanto al nivel de acceso a la información pública. En Fernández Oro no vas a encontrar ni un balance, ni un boletín oficial, ni un estado de tesorería porque la Municipalidad no publica nada«.

«Es difícil laborar así, no solo para los periodistas, sino para los ciudadanos, y hasta incluso para los funcionarios, que ejercen tareas de oposición o de control, el acceso a la información es superburocrático y lento«, añadió.

Finalmente, el edil concluyó en que lo que se busca es garantizar que el digesto sea «simple y efectivo» para que la ciudadanía pueda consultar en él las normas vigentes. «Es una de las deudas históricas del Concejo Deliberante de esta ciudad para con los vecinos».