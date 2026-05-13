Fernández Oro presentará MiTAXI: conocé los detalles de la alternativa local a Uber

La Municipalidad de Fernández Oro avanza con las últimas pruebas de «MiTAXI», una nueva aplicación de transporte creada para modernizar el servicio de taxis y dar una alternativa local frente al crecimiento de plataformas internacionales como Uber. La iniciativa busca ampliar las opciones para los vecinos y ofrecer herramientas tecnológicas a los taxistas para que puedan competir en mejores condiciones.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Martín Rebaliati, coordinador de gabinete del municipio de Fernández Oro, explicó que la aplicación estará disponible tanto en IOS como Android a mediados de junio. Actualmente, la plataforma se encuentra en la etapa final de ajustes. Los taxistas comenzaron a realizar pruebas y a trabajar en pormenores del perfil de prestador, mientras que los desarrolladores afinan detalles en cuanto a la experiencia del usuario.

La idea empezó a tomar forma a partir de una comisión de taxistas que en un principio trabajaba junto al Municipio sobre temas vinculados a tarifas y aumentos. Sin embargo, con la llegada de Uber, empezaron a surgir nuevas preocupaciones dentro del sector.

Rebaliati relató que en este contexto, el municipio comenzó a analizar qué solución dar frente a una situación que se estaba dando en distintas ciudades del país. Según indicó, observaron que la mayoría de las experiencias terminaban en conflictos sin salida porque las plataformas privadas seguían funcionando aun cuando las ordenanzas establecían requisitos parecidos a los de los taxis tradicionales.

«Entendimos que intentar frenar el avance tecnológico era imposible», sostuvo el funcionario.

De cara a esto, el gobierno local decidió implementar una decisión distinta a la del resto de los municipios, en lugar de prohibir aplicaciones o endurecer los controles optaron por flexibilizar los requisitos para los taxistas y crear una app propia.

El coordinador mencionó que todo el proceso implicó un arduo trabajo, ya que inicialmente muchos taxistas pretendían erradicar Uber de la ciudad. «Fue todo un trabajo cambiar la cabeza y entender que esto no se iba a poder parar», señaló. Después de varias reuniones, los trabajadores del sector aceptaron la propuesta.

A partir de esto, se comenzó a trabajar en esta herramienta junto a un programador y una comisión integrada por cinco taxistas elegidos en asamblea, quienes participaron en las pruebas.

Así será «MiTAXI», la app que Fernández Oro estrenará en junio

Según puntualizó Rebaliati, entre las modificaciones que todavía se ajustan aparecen detalles de diseño, tamaño de letra, geolocalización y simplificación de direcciones, buscando que la aplicación sea más clara. También afirmó que «MiTAXI» será opcional para los choferes, y gratuita tanto para taxistas como para pasajeros.

Una de la funciones novedosas es la posibilidad de elegir determinadas características del servicio. Entre estas, la App permitirá solicitar taxis adaptados para personas con discapacidad o seleccionar viajar con una conductora mujer.

«Si querés viajar de noche y te da más seguridad viajar con una mujer que con un hombre, entras a la aplicación, y vas a tener la opción de clickear viajar con una persona de género femenino«, apuntó. Y por otro lado mencionó que la opción de «taxi especial» estará disponible ya que «no todos los vehículos se adaptan a las necesidades de poder transportar, por ejemplo, una silla de ruedas».

Además, cuando el chofer acepte el viaje, pasajero y taxista podrán comunicarse por mensajes dentro de la propia aplicación para dar referencias de ubicación, algo que consideraron importante debido a las chacras y zonas rurales.

La plataforma funcionará con tres «subaplicaciones», según mencionó Rebaliati: uno para pasajeros, otro para taxistas y un tercero administrado por el Municipio. Desde este último, podrán habilitar o suspender prestadores dentro de la aplicación en caso de incumplimientos, como falta de seguro o verificación técnica.

Esta modalidad también permitirá evitar irregularidades, como personas que quieran registrarse con identidades falsas o con características que no correspondan, explicó Rebaliati.

Otro de los puntos que todavía se encuentra en discusión dentro del desarrollo de la aplicación es la modalidad de pago. Según mencionó el coordinador de Gabinete, una parte del sector prefiere mantener el sistema tradicional de cobro mediante reloj tarifario y pago directo al finalizar el viaje, y otro grupo considera mejor incorporar el pago a través de la propia aplicación. Por esto, se resolvió que cada taxista pueda elegir si quiere habilitar o no el cobro digital dentro del sistema.

Fernández Oro flexibiliza requisitos a taxistas y regula Uber sin costos

En paralelo, el Municipio impulsó una serie de medidas para aliviar costos a los taxistas y equiparar condiciones. Entre ellas, se flexibilizaron requisitos vinculados a antigüedad de vehículos y se eliminaron algunas tasas municipales, como la licencia comercial y la tasa de inspección higiénica, siempre que los trabajadores mantengan la documentación obligatoria al día.

También se creó un sistema de financiamiento para el ploteo de los vehículos. El Municipio adelanta el dinero y luego el taxista lo devuelve en cuotas, como una forma de acompañar económicamente al sector.

En cuanto a Uber, el coordinador de Gabinete explicó que Fernández Oro decidió permitir el funcionamiento de la plataforma, exigiendo solamente que los prestadores se registren en el Municipio. No deben pagar tasas ni presentar mayores requisitos, ya que la comuna entendió que el servicio se encuadra dentro del ámbito privado.