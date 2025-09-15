Fernández Oro refuerza controles en su reserva natural ante tala ilegal y caza furtiva

La Asociación Civil Guardianes del Río Negro, en articulación con el municipio de Fernández Oro, impulsa nuevas acciones para fortalecer la protección de la Reserva Forestal Puerto Viejo, un valioso ecosistema de acceso libre que se extiende por 60 hectáreas de bosque nativo ribereño, ubicado a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 22.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Pablo Antonio Fica, presidente de la asociación que impulsó la creación de la Reserva Puerto Viejo y el desarrollo del Paseo Costero Ecológico, advirtió sobre la grave situación ambiental que atraviesa el área. “Hay un problema serio de tala ilegal y caza furtiva en la ribera, algo insólito considerando que en 2022 fue declarada área natural protegida”, señaló.

Se ha detectado tala ilegal de álamos y sauces. (Foto: Gentileza, Daiana Fica)

Frente a este panorama tanto la asociación como el municipio iniciaron una serie de medidas para proteger el área que forman parte de un proyecto denominado «ecoplan». Entre ellas se destaca la reciente colocación de un portón que permita restringir el paso de los autos en temporadas «críticas», «algo así como en la península Hiroki pero con horarios más flexibles», afirmó Fica.

Además, adelantó que se busca establecer un único acceso a la isla, controlado mediante cámaras de seguridad y sistema de iluminación. También incluyó la construcción de un puente con caños premoldeados sobre un arroyo que delimita la isla, limpieza del cauce y recuperación de una laguna que se transformará en arroyo natural.

El portón tiene como objetivo restringir la circulación en horarios «críticos». (Foto: Gentileza, Daiana Fica)

Otra medida clave será la incorporación de guardas ambientales. Se prevé la presencia de uno por la mañana y otro por la tarde durante el invierno, y un refuerzo nocturno en la temporada de verano. “Estamos esperando que Edersa conecte el tendido eléctrico, porque es fundamental para avanzar con el plan”, agregó el presidente de la asociación. Según afirmó Fica, la instalación de un contenedor dentro de la reserva permitirá que los guardas cuenten con un espacio operativo fijo.

El proyecto contempla también la construcción de baños ecológicos con tecnología sustentable, similares a los ya desarrollados por el INTA, y la instalación de más canastas de reciclaje pintadas por colores para fomentar la separación de residuos. “Para nosotros, el plástico, el vidrio y el aluminio no son basura, son recursos”, señaló el presidente de la asociación, quien además adelantó que se trabaja en la implementación de cartelería informativa y señalización ambiental.

La Reserva Forestal Puerto Viejo, uno de los ecosistemas más grandes del Alto Valle

Más de 72 especies de aves se registraron en la reserva. (Foto: Gentileza, Daiana Fica)

La reserva no solo es un espacio de conservación, sino también un atractivo turístico en crecimiento. En ella se han identificado más de 72 especies de aves, lo que según indicó Fica, la convierte en un «sitio de interés para fotógrafos, naturalistas y visitantes» de distintas regiones. “Queremos que la gente que transita por la Ruta 22, rumbo a la costa atlántica o a la cordillera, se detenga en nuestra ciudad y conozca la reserva. Por eso estamos diseñando un plan de manejo que contemple áreas para motorhomes y motociclistas”, explicó Fica.

Además, el proyecto contempla la creación de viveros forestales y un campamento educativo ambiental, inspirado en experiencias como el Campamento Nº1 de Neuquén. “Muchos chicos ya no tienen acceso a viajes escolares o vacaciones, y queremos ofrecerles un entorno natural con comodidades básicas para que puedan aprender y disfrutar”, señaló. La iniciativa apunta a reforzar la presencia permanente en el territorio, con personal capacitado que patrulle las 60 hectáreas y brinde actividades como caminatas guiadas y talleres ambientales.

El presidente de la Asociación civil explicó que el trabajo de recuperación comenzó en 2019 y se consolidó en 2022 con el reconocimiento oficial del predio como tierra de dominio público. La asociación, integrada por vecinos voluntarios, trabaja en conjunto con el municipio, servicios públicos, desarrollo territorial y el área legal, con el acompañamiento de la jueza de faltas Valeria Fernández y el exdirector de ambiente Javier Arroyo. “Ya tuvimos días con más de 800 personas en la costa. La gente se vuelca al río y tiene que saber que está entrando a una unidad de conservación”, concluyó Fica.