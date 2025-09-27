Figueroa propone que las becas Gregorio Álvarez sean «política de Estado» más allá de su gestión

Es un apoyo económico para estudiantes de entre 4 y 35 años. Foto gentileza.

El gobernador Rolando Figueroa aseguró que al programa provincial de becas Gregorio Álvarez “lo tenemos que cuidar” y remarcó que “independientemente de quién gobierne la provincia tiene que quedar y ser una política de Estado”.

El mandatario participó de un acto de entrega de 230 notebooks a becarios del nivel superior de la Región del Pehuén.

Su presencia en Zapala no es casual: esta semana “Neuquinizate” estuvo de campaña en la zona, cuando falta apenas un mes para las elecciones legislativas. La provincia se juega seis bancas en el Congreso: tres en Diputados y tres en el Senado.

“El objetivo de esta beca es que ustedes tengan posibilidades de movilidad social”, les dijo a los estudiantes que recibieron su notebook.

En total se llegará a 2.200 equipos que ya fueron adquiridos por el programa.

“Cuando alguien les diga que es partidario del ‘sálvese quien pueda’, es porque tiene una ventaja. La desventaja tiene el deber de cubrirla el Estado. Ahí es donde debe estar el Estado”, destacó Figueroa.

La ministra de Educación, Soledad Martínez consideró que el plan de becas “es un programa insignia del gobierno de la provincia del Neuquén”, porque “sintetiza” lo que “creemos que debe pasar con un Estado presente, que recupera la política como una herramienta para poder transformar realidades”.

También estuvo el intendente de la ciudad, Carlos Koopmann. Afirmó que en Neuquén hay unos 20.000 beneficiarios del programa “y el 10% de las becas están en Zapala”. “Es importantísimo que los chicos aprovechen estas oportunidades que da la provincia”, expresó el jefe comunal del MPN.