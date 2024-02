Figueroa retira a la provincia de los subsidios al transporte público en Neuquén

La política de “austeridad” y achique del gasto público que inició el gobernador Rolando Figueroa desde el 10 de diciembre alcanzó los subsidios al servicio de transporte público en la provincia, con una retirada que dejó a algunos municipios en la disyuntiva de poner más o reclamar en la ventanilla de Nación.

Hasta el momento, el gobierno no confirmó si se trata de una reorganización temporal o habrá una retirada permanente. La más complicada será Neuquén capital, que deberá duplicar su aporte este año para mantener el actual sistema de compensación en su servicio. Solo en enero, y con un compromiso de palabra del gobierno nacional y provincial para enviar un simbólico aporte, el intendente Mariano Gaido desembolsará casi 1.000 millones extra para mantener el sistema COLE con el actual precio del boleto, que con 370 pesos ya es de los más caros del país.

En el municipio aseguran que no es una opción reducir la calidad del servicio porque evalúan que Neuquén “pasó de tener un Fitito a una Ferrari” con la nueva concesión.

Made in Gutiérrez

La gestión del exgobernador Omar Gutiérrez, hasta el año pasado, asignaba subsidios para los municipios de Neuquén, Chos Malal, Plottier y San Martín de los Andes. Además, aportaba fondos a empresas que prestan servicios urbanos como Pehuenche (Centenario y Vista Alegre), Transporte Amancay (Villa La Angostura) y la cooperativa El Petróleo (Cutral Co).

En cuanto a las empresas de transporte suburbano de corta y larga distancia, los subsidios del gobierno provincial abarcaban a Albus, Campana Dos, Martín Turismo, la cooperativa El Petróleo, La Araucana Viajes, Transporte Petrobus, Transporte Chano, Sánchez Agüero-Norte Neuquino, Transportes Rincón, Ko Ko, Expreso Colonia y Pehuenche.

Los últimos decretos publicados por la anterior gestión indican que, en noviembre, los subsidios para Neuquén capital fueron 727 millones de pesos. Para el caso de las otras localidades y empresas del interior, los aportes de ese mes fueron 402,4 millones de pesos.

El esquema implicaba un esfuerzo compartido entre Nación, Provincia y los municipios, aunque terminaba siendo el gobierno provincial el que enviaba la mayor porción de dinero vía aportes extraordinarios no reintegrables cuando los costos aumentaban por efecto de la inflación o los aumentos salariales del sector.

“No son tiempos de hacerse los distraídos y los confundidos. Son tiempos de enfrentar las dificultades que crea esta crisis económica nacional. Se necesita y se requiere de Estados y gobiernos presentes y activos”, había dicho Gutiérrez en 2018, cuando la provincia tomó la decisión de empezar a subsidiar el transporte tras la reducción de envíos que había definido el gobierno que por entonces presidía Mauricio Macri.

Usar el ingenio

Figueroa les sinceró a los intendentes la situación económica de la provincia y la dificultad para seguir enviando los subsidios cuando los citó en Casa de Gobierno para firmar el acta compromiso “en defensa de Neuquén”.

La intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, indicó que el mandatario les explicó que “había cuestiones que estaban comprometidas y que se ejecutaban en función de lo que enviaba Nación” y que ya no están. “No justifica pero se entiende la decisión respecto de las prioridades que marca la gestión de Figueroa”, evaluó.

“El gobernador planteó las cosas con siceridad. Nos dijo que tenemos que salir a buscar alternativas en base a las necesidades que tenemos, buscar aliados estratégicos y tener mucho ingenio”, señaló.

La municipalidad que conduce no cuenta con transporte urbano, pese a gestiones que se habían avanzado en el gobierno anterior, pero sí hay empresas que prestan servicios desde Rincón a otras ciudades que recibían subsidios de la provincia y que ahora quedarían sin ese auxilio.

Sepúlveda observó, sin embargo, que existen múltiples reclamos porque “los vecinos manifiestan que es un servicio pésimo y con un costo por pasaje que a Añelo o Neuquén capital sale dos o tres veces más de lo que se paga por un viaje de larga distancia”.

Las empresas de servicio interurbano también reciben subsidios. Foto: Florencia Salto.

Persisten las dudas

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, indicó a Diario RÍO NEGRO que el municipio ya está en tratativas con la cooperativa El Petróleo para definir “una reingeniería del boleto y de los subsidios” para el servicio que presta en la ciudad. Indicó que la firma recibía una compensación del gobierno nacional y también de la provincia, además del que aportaba la municipalidad para costear el boleto estudiantil gratuito.

“Desconozco qué va a pasar con el subsidio de la provincia, entiendo que no va a seguir. La empresa está complicada, sobre todo por el nacional”, indicó y sostuvo que deberán incrementar el envío que hace la ciudad y también pensar en un aumento del boleto, porque los recursos no alcanzan.

También el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, dijo que aún no tuvieron información concreta de la provincia sobre la continuidad o no de los subsidios. En la localidad el servicio lo presta Transportes Rincón, que ya anticipó al municipio un pedido de aumento de las tarifas. “Por el momento no nos han dicho qué va a pasar”, aclaró.

Gaido apunta sus cañones a Nación para obtener fondos

El intendente de la capital, Mariano Gaido, apuntará al gobierno nacional para obtener una mayor compensación para el sistema de transporte público de la ciudad. El viernes participó de una reunión en Buenos Aires con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y otros intendentes del país en una avanzada conjunta para reclamar que los subsidios que distribuye el Estado Nacional lleguen al interior en una proporción equilibrada con el AMBA, que hoy se queda con casi un 90% de los recursos.

En el caso de Neuquén, desde el municipio aseguran que el aporte es del 40% del impuesto a los combustibles, que es el ítem que financia Nación para alivianar los costos del colectivo urbano. Sin embargo, la devolución en aportes no reintegrables es de solo un 15%.

En lo que va de la nueva gestión, el municipio recibió unos 158 millones de pesos correspondientes a diciembre y tuvo que poner de ingresos propios 1.560 millones porque no hubo aporte provincial.

Para enero, tiene un compromiso de Nación de enviar el mismo monto que en diciembre y otro de la Provincia para contribuir con lo mismo.

“Los desembolsos se afrontarán decidiendo mes a mes de acuerdo a la posibilidad y disponibilidad económica imperante, para lo cual se emitirán normas específicas mensuales”, señalaron desde el municipio y aclararon que ambos compromisos se hicieron “de forma verbal por autoridades nacionales y provinciales, por lo cual se está a la espera de las concreciones de los desembolsos”.

Con el nuevo esquema prometido, la gestión de Gaido pasaría a aportar desde enero 2.073 millones mensuales, casi el doble de lo que habría aportado de continuar con el vigente hasta el 2023.

Saloniti recibió ayuda para San Martín de los Andes

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, indicó a Diario RÍO NEGRO que el municipio recibió este mes un nuevo envío del gobierno provincial para el sistema de transporte público de la ciudad.

La concesión es de la empresa Expreso Los Andes y tiene un costo de 374 pesos.

Saloniti indicó que el mes pasado recibieron de subsidio nacional 15 millones de pesos, mientras que la provincia envió 32 millones más otro aporte “extraordinario” de 35 millones. La municipalidad contribuyó con un monto menor, de 3,6 millones de pesos.

Los montos enviados por la provincia son similares a los que había dejado la gestión de Omar Gutiérrez en los últimos decretos que firmó.

Sobre la continuidad en el gobierno de Rolando Figueroa, el intendente Saloniti dijo: “Estamos trabajando juntos con la provincia”.

Junto con Neuquén, Plottier y Chos Malal, el de San Martín de los Andes es uno de los cuatro municipios que recibían subsidios de la provincia para su sistema de transporte urbano. Otros se enviaban directamente a las empresas.