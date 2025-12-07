Figueroa de estreno y con un pendiente

Empieza la segunda mitad del mandato de Rolando Figueroa con equipo parcialmente renovado tras la toma de juramento y entrega de designaciones que encabezó el jueves en Casa de Gobierno.

Finalmente, no dejó a nadie afuera tras esa suerte de evaluación de desempeño que implicó la elección legislativa de octubre, pero sí hubo quienes subieron escalones y quienes bajaron, al menos, uno. Fue el caso del exministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, quien tuvo que ceder su lugar a Leticia Esteves, una de las funcionarias más valoradas del gabinete.

También Rubén Etcheverry perdió su rango de ministro para asumir como secretario de Copade, aunque se presentó como una valorización de este organismo que tiene jerarquía constitucional. Fue su tercera jura en menos de dos años y de eso se rió con Figueroa cuando subió el jueves a recibir el decreto.

Ocupará el cargo ad honorem y conservará su salario como miembro del comité ejecutivo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), según se detalló en su nombramiento.

Los cambios del gobernador dejaron al resto de los funcionarios adentro y derribaron versiones eternas de renuncias como la de Jorge Tobares en Gobierno o la salida de Matías Nicolini, este último para asumir otro tipo de posición, posiblemente de carácter vitalicia.

En el gobierno aseguran que no hubo especulación de partidos políticos en el rearmado y que cada cargo fue “ganado”, aunque se puede interpretar una contención mayor al peronismo aliado, en momentos donde la estructura oficial del PJ está debilitada por el resultado de la elección y empieza a organizarse la interna que redefinirá autoridades el año que viene.

Tanya Bertoldi gana espacios y se pone a la cabeza de la que, probablemente, sea la agenda más importante de Figueroa, la obra pública. El año que viene, su cartera manejará un presupuesto de más de 1 billón de pesos y empezará a sumar cortes de cinta que, por los tiempos de ejecución, hoy no abundan.

Una de las mayores sorpresas en esta reestructuración del gabinete fue el nombramiento de Josefina Codermatz a cargo del ministerio “soñado” de Figueroa, el de Juventud, Deportes y Cultura. La joven funcionaria tiene 31 años y apenas una experiencia previa en la gestión pública como directora del Iadep.

Antes, se había dedicado a la actividad privada con un desempeño de cuatro años en el JP Morgan Argentina y los dos siguientes en un estudio contable y en la empresa de seguridad Sacatuc SRL, de propiedad de su padre Dino.

El jueves, tras la jura, dijo que fue el propio Figueroa quien la fue a buscar para sumarse a la administración pública, en 2023. Ahora, su ministerio concentrará buena parte de las funciones de lo que era el multipropósito Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, aunque no las más sensibles.

Desarrollo Humano, que vuelve a unificar el reparto de planes sociales y asistencia que supo concentrar Desarrollo Social en los gobiernos del MPN quedó en manos de una histórica del partido, Miryan Abojer, de mucho conocimiento territorial.

Y el vínculo con los intendentes se lo llevó la jefatura de Gabinete de Juan Luis “Pepé” Ousset a través de la flamante secretaría del Interior de Gustavo Coatz, otro leal de Figueroa.

El gobierno tendrá esta semana aprobado su presupuesto, aunque terminará el año con un pendiente indeseado: la falta de un acuerdo con ATEN que garantice un inicio de clases normal el 25 de febrero.

Por ahora, ofrecer algo distinto a los docentes no pareciera ser opción y los ministros se inclinan por esperar el efecto del verano y del pago del bono que cobrará el resto de los estatales a la mitad de enero.