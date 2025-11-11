«Fred» Machado no aceptó delatar a cambio de una rebaja en la pena e irá a juicio en Estados Unidos

El empresario Federico Andrés «Fred» Machado rechazó la oferta de colaborar con la fiscalía de Texas, Estados Unidos, donde se encuentra detenido. Se declaró «no culpable» de los delitos que le atribuyen por lo que irá a juicio por jurados en 2026. Su silencio implica que será más difícil obtener información sobre otros vínculos del empresario en Argentina, como los que tuvo con el diputado José Luis Espert.

Machado comunicó su decisión al juez federal Bill Davis, según informa el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación.

De esta manera se recorta o elimina la posibilidad de que el empresario aporte información sensible sobre las campañas electorales que financió, como la del diputado nacional por el oficialismo, José Luis Espert, y su interacción con otros dirigentes de ese mismo u otros espacios políticos, añade el diario.

La transferencia de 200.000 dólares

Entre las pruebas que la fiscalía presentó ante el tribunal en Texas, consta que Machado transfirió al menos 200.000 dólares a Espert durante 2020, a través del Bank of America. Consignó los fondos en planillas internas que aportó al expediente criminal junto a la matrícula del avión de Machado que el dirigente utilizaba en Argentina: N28FM.

La clave probatoria de este hallazgo, dice Alconada Mon, radica en las instrucciones “further credit to” de la transferencia, un mecanismo que la fiscalía utiliza para rastrear al destinatario final de los fondos lavados, dándole un alto valor probatorio a la prueba documental.

En ese mismo expediente que tramita en Texas, identificado como “USA v. Mercer-Erwin et al”, se describe cómo Machado y sus socios habrían utilizado un entramado de empresas de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow para canalizar dinero de dudoso origen, aprovechando la opacidad en la compraventa de jets y helicópteros.

Machado tenía plazo hasta las 16 horas del lunes 15 de diciembre para comunicar su decisión, sea por e-mail, fax o nota manuscrita, pero el empresario presentó un escrito junto a su abogada, Jamie Hoxie Solano, y puso fin con las especulaciones.

La acusación contra Machado

Entre las muchas acusaciones que figuran en el expediente, se atribuye a Machado que «usaba entidades y cuentas bancarias corporativas para contribuir con la actividad criminal , entre otras cosas, ayudar a generar fondos y facilitar los esfuerzos de otros socios y entidades de negocios de la Organización Criminal Transnacional (OCT) que integraba para obtener aeronaves registradas en los Estados Unidos que más adelante eran usadas para contrabandear drogas y dinero y para lavar ganancias obtenidas de las drogas».

«El papel de Machado en la OCT incluía defraudar a prestamistas e inversionistas que, al ser engañados, pagaban millones de dólares estadounidenses por compras falsas de aeronaves. Este plan involucraba atraer a prestamistas e inversionistas terceros para que pagaran dinero para la compra de aeronaves inexistentes, inoperables o invendibles, y luego usar una porción de los fondos para pagar a los inversionistas engañados previamente y atrapados en el mismo plan».

Para ejecutar el plan de fraude y para lograr otros objetivos de la OCT, Machado colaboraba con otros miembros de la OCT, incluidas Debra Lynn Mercer-Erwin, ya condenada a 16 años de prisión, y Kayleigh Moffett, la hija, que acordó una pena en suspenso.

Machado fue detenido en el aeropuerto de Neuquén el 16 de abril del 2021 por una alerta roja de Interpol a pedido del Tribunal de Distrito de los EE.UU. de América para el Distrito Este de Texas. Había ingresado al país el 1 de marzo del 2021 en un vuelo procedente de México y tenía pasaje para viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.