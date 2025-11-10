«Fred» Machado ante un juez en Estados Unidos: pedido de medicación y sin libertad condicional

"Fred" Machado estuvo bajo custodia de la Policía Federal hasta que fue extraditado a Estados Unidos. (Foto: gentileza)

Federico «Fred» Machado, el empresario que cumplió prisión domiciliaria en Viedma durante casi cuatro años, tuvo su primera audiencia ante un juez en Texas luego de su extradición a Estados Unidos. «No me siento bien», dijo, y su abogada defensora reclamó atención médica inmediata porque padece abstinencia de un poderoso ansiolítico que le estaban suministrando.

El juez Bill Davis le informó a Machado que no le dará la libertad condicional. «Esto significa que permanecerá detenido a la espera del juicio», le informó, y el empresario prestó conformidad.

Según informó la cadena local WFAA, la audiencia se realizó el viernes en Plano, una ciudad cercana a Dallas. Machado ingresó al Tribunal encadenado y vestido con un uniforme de prisión a rayas grises, acompañado por su abogada Jamie Hoxie Solano.

Podría ser condenado a años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. Los fiscales afirman que dirigió un esquema piramidal basado en negocios fraudulentos de aviones y que ayudó a ocultar aeronaves en fideicomisos estadounidenses anónimos utilizados por narcotraficantes.

En Argentina se investiga si financió la campaña del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien renunció a la reelección, y a otros dirigentes o espacios políticos.

El estado de salud de «Fred» Machado

“Le recetaron una dosis alta de Xanax que no ha tomado desde ayer a las 9 de la mañana”, dijo el viernes Hoxie Solano. “Ahora sufre un síndrome de abstinencia severo. No ha dormido en 24 horas”.

Agregó que funcionarios estadounidenses habían prometido al gobierno argentino que Machado continuaría recibiendo su medicación prescrita, pero eso no ha sucedido.

Al ordenar su extradición, el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva advirtió que «se le hará saber al Estado requirente el estado de salud de Federico A. Machado para que tenga en cuenta dicha situación en la aplicación de sus procedimientos legales, en pos de garantizar el respeto por la vida e integridad física, psíquica y moral del requerido y evitar que en el futuro sea sometido a penas o tratos que -en su particular situación psico-psiquiátrica podrían constituir tortura o tratos crueles».

Machado se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Fannin, una cárcel operada por LaSalle Corrections, una empresa penitenciaria privada que en el pasado perdió un juicio millonario por su responsabilidad en la muerte de un recluso.

Estará allí al menos hasta comienzos del 2026 cuando se realizará la próxima audiencia.

Quién es «Fred» Machado

Machado fue detenido en el aeropuerto de Neuquén el 16 de abril del 2021 por una alerta roja de Interpol a pedido del Tribunal de Distrito de los EE.UU. de América para el Distrito Este de Texas. Había ingresado al país el 1 de marzo del 2021 en un vuelo procedente de México y tenía pasaje para viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se presenta como piloto de avión, con labores en el rubro minería, con último domicilio en Boca Ratón, ciudad costera de Palm Beach, Florida, asociada al lujo y la exclusividad, con barrios cerrados, playas privadas y resorts de cinco estrellas.

El 12 de abril del 2022, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, hizo lugar al pedido de extradición solicitado desde Texas. La defensa apeló y el caso llegó a la Corte Suprema.

Narcotráfico, lavado, fraude

En la causa judicial, a la que en parte accedió diario RÍO NEGRO, figura la declaración jurada del Agente Especial de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional, Justin Marshall. Afirmó que «Machado fue identificado como miembro de una organización criminal transnacional (OCT) con operaciones en Estados Unidos, en Argentina y en otros lugares».

En diversas ocasiones «desde 2010 hasta el 5 de mayo de 2021, fue responsable de dirigir, gestionar y facilitar parte de las actividades ilegales de la OCT en Estados Unidos, Argentina, Guatemala y en otros lugares. Machado usaba entidades y cuentas bancarias corporativas para contribuir con la actividad criminal para, entre otras cosas, ayudar a generar fondos y facilitar los esfuerzos de otros socios y entidades de negocios de la OCT para obtener aeronaves registradas en los EE. UU. que más adelante eran usadas para contrabandear drogas y dinero y para lavar ganancias obtenidas de las drogas».

«El papel de Machado en la OCT incluía defraudar a prestamistas e inversionistas que, al ser engañados, pagaban millones de dólares estadounidenses por compras falsas de aeronaves», coninúa el informe del agente especial Marshall.

«Este plan involucraba atraer a prestamistas e inversionistas terceros para que pagaran dinero para la compra de aeronaves inexistentes, inoperables o invendibles, y luego usar una porción de los fondos para pagar a los inversionistas engañados previamente y atrapados en el mismo plan».

Las socias de «Fred»

Para ejecutar el plan de fraude y para lograr otros objetivos de la OCT, Machado «colaboraba con otros miembros de la OCT, incluidas Debra Lynn Mercer-Erwin y Kayleigh Moffett».

Mercer Erwin fue condenada a 16 años de prisión por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude y su hija Kayleigh Moffett acordó una condena en suspenso.