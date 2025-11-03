«Fred» Machado será extraditado este miércoles a Estados Unidos: los detalles del protocolo

El 7 de octubre, Machado -que tenía detención domiciliaria- fue trasladado a la delegación de la Policía Federal. Foto: Mauricio Martín.

El empresario Federico «Fred» Machado será extraditado a Estados Unidos el miércoles 5 de noviembre, donde deberá responder por acusaciones de narcotráfico, lavado de activos y fraude. El proceso judicial, que se inició con su detención en Neuquén en 2021, culminará con su traslado hacia Texas, según lo ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Ejecutivo.



Machado tiene prevista su partida desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 22:05, a bordo del vuelo UA 997 de United Airlines. Un estricto operativo de seguridad, a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), coordinará el traslado.

La confirmación de la extradición se produjo el 14 de octubre, cuando el máximo tribunal ratificó el fallo del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, que había declarado procedente la solicitud de Estados Unidos.

El empresario fue capturado en el aeropuerto de Neuquén en 2021, por una orden de Interpol emitida a pedido de la justicia estadounidense. Desde entonces, permanecía bajo prisión domiciliaria, beneficio que le fue revocado el 8 de octubre debido a irregularidades en su comportamiento procesal.

Tras la revocación, Machado fue trasladado a una delegación de la PFA en Viedma y, posteriormente, derivado a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Buenos Aires, donde aguardará hasta el momento de su partida.

Extradición de «Fred» Machado: el operativo de seguridad y la supervisión judicial que tendrá

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que un equipo de U.S. Marshals viajará a la Argentina para asumir la custodia del empresario una vez que arribe a suelo norteamericano. Este organismo federal de Estados Unidos es responsable del traslado de fugitivos.

Las causas judiciales contra Machado, que incluyen narcotráfico, lavado de activos y fraude, continuarán bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Neuquén y del Departamento de Justicia estadounidense.

En este contexto, dos socias del empresario ya fueron condenadas en Estados Unidos por hechos relacionados.