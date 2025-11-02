«Fred» Machado ya fue trasladado a Buenos Aires para su extradición a Estados Unidos

El 7 de octubre, Machado -que tenía detención domiciliaria- fue trasladado a la delegación de la Policía Federal. Foto: Mauricio Martín.

En un fuerte operativo de seguridad, el empresario Federico Andrés “Fred” Machado, acusado de lavado de activos, estafa y narcotráfico, fue trasladado desde Viedma a Buenos Aires para su próxima extradición a Estados Unidos.

Una treintena de efectivos de la Policía Federal se desplegaron este sábado en la Capital rionegrina para su traslado al aeropuerto Gobernador Castello.

Los móviles ingresaron a la pista y, directamente, Machado fue desplazado al avión Viking DHC Twin Otter, perteneciente a la Policía Federal.

Detenido el 7 de octubre, el viedmense -con pedido de captura de Estados Unidos- tiene fecha de extradición para el 5 de noviembre.

Un avión de la Policía Federal trasladó a Machado a Buenos Aires. Foto Gentileza.

En Viedma permaneció alojado en la delegación de la Policía Federal y, en principio, la detención en el país continúa en Ezeiza hasta que el miércoles viajaría en vuelo de línea comercial a Estados Unidos, bajo un estricto operativo de seguridad.

Machado, de 57 años, lleva cuatro años y medio detenido en Argentina, la mayor parte del tiempo con prisión domiciliaria en la casa de su madre a 15 kilómetros de la capital rionegrina. Lo atraparon el 16 de abril del 2021 en el aeropuerto de Neuquén por una alerta roja de Interpol.

La orden de detención la emitió el Tribunal de Distrito Este de Texas. La mayor parte del tiempo pasó casi inadvertido, hasta que una investigación de Sebastián Lacunza para elDiarioAr reveló sus vínculos con Espert, excandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza y hoy imputado por lavado de dinero.

Se reactivó entonces el pedido de extradición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo aprobó y el mismo día el gobierno de Javier Milei firmó la autorización.