«Frente diplomático»: todos los detalles de la visita relámpago de Javier Milei a Santiago de Chile este jueves

En una semana atravesada por gestiones diplomáticas, señales al mercado y armado político, el presidente Javier Milei desplegará una intensa hoja de ruta oficial que alternará compromisos ejecutivos entre la Casa Rosada y la capital chilena.

Según la agenda a la que accedió este medio, el mandatario argentino concentrará sus actividades internacionales el jueves 3 de septiembre, con una visita relámpago a Santiago de Chile que combinará un encuadre ideológico y un mano a mano institucional en el Palacio de La Moneda.

El cronograma de la visita a Chile de Javier Milei este jueves: todos los detalles

Según la agenda a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la visita relampago de Javier Milei a Chile tendrá la siguiente estructura:

07:00 hs | Partida oficial: despegue del presidente Javier Milei y su comitiva reducida desde Buenos Aires con destino a Santiago de Chile.

despegue del presidente Javier Milei y su comitiva reducida desde Buenos Aires con destino a Santiago de Chile. 10:20 hs | Discurso político: exposición del mandatario en el Foro Madrid , el encuentro internacional convocado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

exposición del mandatario en el , el encuentro internacional convocado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. Bloque bilateral con Estados Unidos: continuación de su disertación, mantendrá un encuentro reservado con Sarah Rogers , subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos.

continuación de su disertación, mantendrá un encuentro reservado con , subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos. 12:00 hs | Cita en La Moneda: reunión bilateral con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en la sede del Poder Ejecutivo trasandino para revisar la integración fronteriza y comercial.

Cierres de semana en el país y frentes paralelos

Tras completar los compromisos en Chile y regresar al país, el jefe de Estado retomará la actividad en el frente interno. El viernes 4 de septiembre a las 18:00, Milei se trasladará a Puerto Iguazú (Misiones) para encabezar el cierre de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En paralelo, la mesa económica del Ejecutivo mantendrá su propio despliegue técnico: el ministro de Economía, Luis Caputo, participará este miércoles a las 18:00 en el Hotel Sheraton del encuentro «Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas», tras su paso por el G20 de Finanzas en los Estados Unidos.