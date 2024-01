Funcionarios justifican la “Ley Ómnibus” en un debate caliente

En un debate de alta temperatura donde no faltaron los gritos y chicanas, funcionarios nacionales defendieron la “Ley Ómnibus” presentada por el presidente Javier Milei y negaron un intento de “cerrar el Congreso”. La UCR y el PRO dieron sus primeras señales de acompañamiento, mientras que Unión por la Patria y la izquierda encabezaron el rechazo.

La discusión arrancó en un extenso plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, donde se presentaron el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, el secretario de Energía y mentor del proyecto junto con Federico Sturzenegger, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.



Chirillo defendió la declaración de la emergencia en once materias y la amplia delegación de facultades, uno de los puntos más cuestionados por todo el arco opositor. “Parecen muchas delegaciones, pero tratamos de ser precisos en las facultades que se están delegando”, argumentó el funcionario ante casi un centenar de diputados congregados en la sala del Anexo C. “No se trata de un cheque en blanco ni de cerrar el Congreso. Bajo ningún punto de vista se está pretendiendo eso”, aclaró Chirillo .

Barra, en tanto, dejó un fuerte mensaje que fue repudiado desde el kirchnerismo: “Las situaciones de crisis exigen actuaciones de crisis. Si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente”.

Apoyos y rechazos



La UCR y el PRO dejaron trascender que acompañarán el proyecto, aunque con cambios. Hacemos Coalición Federal, en tanto, hizo un llamado a “priorizar” los temas vinculados a la emergencia. “No estamos buscándole el pelo al huevo en ninguno de los temas, ¿pero quieren efectivamente que se aprueben estas herramientas legislativas para la marcha del Gobierno?”, se preguntó el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, al advertir que en el paquete “son muy pocas las disposiciones que se vinculan con un plan de estabilidad monetaria y económica”.

Desde el PRO, Silvia Lospennato recordó que “todos los gobiernos kirchneristas estuvieron bajo emergencias y delegaciones legislativas”, y le pidió al Gobierno que corrija aspectos técnicos de la redacción. “Nos interesa la constitucionalidad de esta ley completa”, dijo, en un guiño al oficialismo.

Por el contrario, Unión por la Patria vinculó la “Ley Ómnibus” con el DNU y cuestionó de lleno los “superpoderes” a Milei.



“El presidente tiene que decidir qué quiere ser: si virrey de una colonia o presidente de la Nación. Y si quiere ser presidente de la Nación, tiene que respetar el principio republicano de la división de poderes”, advirtió Leopoldo Moreau.

Durante el debate también se tocó tangencialmente la privatización de empresas públicas, y fue la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal quien defendió a YPF. “No recibe asistencia del Tesoro e invierte gran parte de lo que gana. Es un jugador importante ”, apuntó la diputada.

Barra aclaró que “la declaración de ‘sujeto a privatización’ es una habilitación, no es una orden”, y añadió que “no es una obligación” ni “un mandato para cumplir”.



El último funcionario en exponer fue Cúneo Libarona, quien adelantó que la prioridad en su área será enviar al Senado los pliegos judiciales que fueron reevaluados y “apurar” al Consejo de la Magistratura a que remita las ternas. “Para que tengamos una Justicia efectiva y rápida, tenemos que tener jueces”, dijo. También defendió el juicio por jurados y hasta el uso de la toga.

El clima se agitó aún más cuando comenzó a hablar un funcionario que no estaba en la lista de invitados, José Rolandi, vicejefe de Gabinete. “¡Mañana viene Piñón Fijo a exponer!”, chicaneó el kirchnerista Carlos Castagneto, parado desde el fondo de la sala. “¡Los argentinos tienen hambre y usted está gritando como si estuviera en la cancha!”, le contestó Gabriel Bornoroni, presidente de Legislación General.

Cómo sigue el debate



A pesar de los insistentes pedidos del jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, el Gobierno elude hasta el momento la presentación de tres funcionarios clave: el jefe de Gabinete, Nicolás, Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Federico Sturzenegger. Hoy asistirán los ministros Guillermo Francos (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad), y funcionarios de Economía, Ambiente y Turismo.

El jueves, en tanto, concurrirán el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y los secretarios de Educación, Niñez y Familia, y Cultura.