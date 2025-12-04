Siguen las objeciones a los valores planteados por Mariano Gaido para ingresos y presupuesto 2026

El presidente de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, José Luis Artaza, reconoció que hubo modificaciones al proyecto de presupuesto del Ejecutivo en cuanto a las tasas retributivas que se cobrarán a partir de 2026. Los cambios fueron para disminuir el valor “en las viviendas particulares, no así en los comercios”, dijo el concejal libertario. El ejecutivo insistió en que la suba será lo que determine el trimestral del Indice de Precios al Consumidor.



La suba fue en los «mínimos de la valuación fiscal» para algunos frentistas se dijo desde el municipio. Los números del ejercicio 2026 serán aprobados en la sesión de hoy, aunque algunos concejales, plantearán objeciones en lo que respecta al incremento de tasas.

Antes los bloques de LLA y el FIT adelantaron que no votarán el presupuesto.

«Observé que el aumento en comercio es exagerado: se aplicó el incremento de la tabla y están aumentando un 71.2% cuando la inflación fue de un 40%, en lo que licencia comercial y derecho de inspección, los incrementos fueron muy superiores a la inflación», dijo José Luis Artaza, presidente de la comisión de Hacienda y del bloque Fuerza Libertaria.

Indicó que el despacho de comisión de la ordenanza tributaria, que se aprobaría hoy, fue modificado porque «estaban demasiado altos los mínimos» que se pagan por la propiedad. Aclaró que no cambió el porcentaje que se aplica al valor que fija catastro de la provincia, pero igualmente los mínimos involucraban, por ejemplo, un retributivo para las viviendas del centro de unos 115.000 pesos por mes, que quedó en 90.000 pesos. Actualmente ese mínimo es de 12.000 pesos.

«Se disminuyó de un 20 a un 30% de lo que había enviado el Ejecutivo», sostuvo Artaza. Agregó que con las bonificaciones por el pago anticipado del semestre, de los contribuyentes al día y del débito automático, el valor del retributivo disminuye notablemente, un 25%.

Desde el municipio, se reiteró que las tasas se incrementarán a partir del año entrante de acuerdo al índice por IPC, como ocurre desde el 2024. «Se cambiaron los mínimos, pero esto es solo para los que no tienen alícuota por valuación fiscal» de la propiedad, se aclaró.

La tabla de los mínimos indicó que mientras en el centro el valor se fue a 90.000 pesos por mes, en zona II (como Cumelén o Santa Genoveva) será de 73.400 por mes, en la zona III (Huiliches, por ejemplo) será de 43.000 pesos mensules y en la zona IV será de 32.400 (Godoy). Urbanizaciones en Confluencia o en la denominada zona V, serán de 21.600 por mes. Los barrios privados o cerrados pagan entre 108.00 y 155.000 pesos en los casos que no tengan su propiedad con alícuota por valuación fiscal

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición se recordó que el frentista opte por adherir al botón de «descuento neuquino» las personas jubiladas logran una reducción del 100% y hasta un 50% en el caso de los hogares de la tasa retributiva. La adhesión se debe realizar en la página web de la municipalidad con una fecha tope del 15 de diciembre.

«El aumento por IPC funcionó, pero se aplica hace dos años; los mínimos habían quedado bajos», definió Artaza. Se agregó que los valores que se establecieron en Neuquén, son los que se están pagando en las localidades vecinas, como Centenario, Cipolletti o Plottier.