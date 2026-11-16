PASO sí o no: por qué los mercados miran el debate en el Senado y cuánto pueden valer los bonos

Javier Milei, desde un palco del Congreso. El Gobierno necesita el apoyo de los senadores para eliminar las PASO antes de 2027. (Foto: Clarín Fotografía)

La discusión sobre si habrá PASO en 2027 dejó de ser solo una pelea política y pasó a ser una variable que siguen de cerca los mercados. La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado empieza a tratar este martes 17, a las 15, la reforma electoral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, que tiene como eje la eliminación de las primarias.

Para el periodista especializado en economía Pablo Wende, tener o no primarias en agosto cambia los tiempos de toda la economía. «Si tenés las PASO en agosto, en junio ya estamos todos agarrados de los pelos», advirtió en su columna semanal en Río Negro Radio.

El oficialismo busca aprobar la reforma antes de que terminen las sesiones ordinarias, el 30 de noviembre. Según Wende, el Gobierno tendría los votos en Diputados, pero el Senado es el lugar más complicado: «Sin el apoyo de los senadores no hay reforma política».

Por qué el Gobierno quiere eliminar las PASO antes de las elecciones de 2027

El argumento central del Gobierno es financiero. Con primarias en agosto, la incertidumbre sobre quién gana se adelanta varios meses y eso se traslada al dólar, a las tasas de interés y al nivel de actividad.

«Eso ya te va a movilizar el dólar, va a haber mucha más turbulencia, van a subir las tasas, la economía se va a retraer antes«, explicó Wende. Por eso, dijo, para el Gobierno «es clave que no haya PASO» y que todo se defina en octubre, con más tiempo para sostener un tipo de cambio estable.

Foto Enrique Garcia Medina

A eso se suma el costo. Las PASO cuestan unos 200 millones de dólares, y Wende se preguntó si vale la pena gastarlos «para una elección que no es vinculante en lo más mínimo».

El economista recordó además que las primarias casi nunca funcionaron como internas reales. La única competencia de peso fue la de Juntos por el Cambio en 2023, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

El antecedente de Macri en las PASO 2019 y el riesgo de un voto castigo

El caso que más pesa en el Gobierno es el de Mauricio Macri. En las PASO de agosto de 2019, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner obtuvo el 47,78% de los votos, contra el 31,79% de Macri y Miguel Ángel Pichetto, según el escrutinio definitivo de la Cámara Nacional Electoral: una diferencia de 16 puntos.

«Ya prácticamente era el gobierno de transición«, recordó Wende sobre los dos meses y medio que pasaron hasta la elección general. En octubre, Macri subió a más del 40%, pero no le alcanzó: Fernández ganó en primera vuelta con el 48%.

Para Wende, en una primaria «la gente se toma más licencias» porque no es una elección de verdad. Por eso no descarta que Milei sufra un voto castigo y saque menos de lo que marcan las encuestas.

Hay otro factor que juega en contra del oficialismo. La Libertad Avanza ya definió que su candidato es Milei, y si del otro lado hay una interna, esa competencia va a atraer más votantes que una lista única.

Cuánto pueden valer los bonos argentinos si gana o pierde Milei

Wende citó un informe de la sociedad de bolsa IEB (Invertir en Bolsa) que calcula el precio de los bonos soberanos según el resultado electoral. «Hoy cotizan en la zona de 65 dólares: si gana Javier Milei, podrían subir a 90; si pierde, podrían caer a 35″, explicó.

La caída en el escenario opositor se explica porque, según ese análisis, el ganador «probablemente tenga que ir a una reestructuración de deuda». «Fijate el rango de distancia que hay entre 35 dólares y 90: gigante», señaló Wende, y comparó con Brasil, donde los bonos «ni se movieron» cuando ganó Lula.

Con tanta incertidumbre, el economista no espera una mejora fuerte del riesgo país. «No creo que estemos hablando de que el riesgo país vuelva a 500 puntos», dijo, y estimó que entre 600 y 700 puntos «es lo mejor que puede haber».

De todos modos, marcó un límite a la lectura financiera. «Entre lo que sienten los mercados y el kiosquero de la esquina que no vende sus caramelos y sus alfajores hay una distancia sideral», advirtió.

Qué argumentos da la oposición para sostener las PASO

Wende reconoció que la oposición tiene argumentos «razonables». El primero es que no se cambien las reglas de juego a mitad de camino, aunque recordó que las primarias ya se suspendieron en la elección anterior y que hasta en el oficialismo hubo dudas sobre el momento.

El segundo argumento es que las PASO sirven para dirimir candidaturas. Para Wende es «una excusa», porque el kirchnerismo «nunca» definió su candidato en una primaria: «Hacete una interna. No hace falta una PASO para eso«.

El economista planteó también una lectura estratégica, que aclaró no juzgar: cuanto más turbulenta llegue la economía a las elecciones, más chances tiene la oposición. «Yo no veo que las PASO sean algo necesario», concluyó, porque «cuesta un montón de plata y le agrega un montón de incertidumbre a la economía gratis».

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