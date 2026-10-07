Gas natural para 589 familias: cuáles son los barrios de San Antonio Oeste y Las Grutas alcanzados

El acceso al gas natural sumará a 589 familias de San Antonio Oeste y Las Grutas a la red domiciliaria a partir de una ampliación que contempla la ejecución de 8 kilómetros de infraestructura y alcanzará a 46 manzanas de siete barrios.

El acuerdo fue formalizado entre el Municipio de San Antonio y la empresa Camuzzi, en el marco de la planificación urbana local y de las obras destinadas a ampliar el acceso a los servicios básicos en sectores que todavía no cuentan con la conexión.

Los barrios incluidos en esta etapa son 115 Aniversario, Expansión Norte, Malvinas, ARA San Juan, Mi Bandera, San Cayetano y Cruz del Sur. En varias de las manzanas contempladas, la nueva red permitirá cubrir la totalidad de los lotes.

Qué barrios serán alcanzados por la obra

El barrio 115 Aniversario concentra la mayor cantidad de familias beneficiadas, con 141 conexiones previstas. Le sigue Expansión Norte, con 134, y Malvinas, con 116.

El detalle de los sectores alcanzados se completa de la siguiente manera:

115 Aniversario: 141 familias.

141 familias. Expansión Norte: 134 familias.

134 familias. Malvinas: 116 familias.

116 familias. ARA San Juan: 107 familias.

107 familias. Mi Bandera: 40 familias.

40 familias. San Cayetano: 26 familias.

26 familias. Cruz del Sur: 25 familias.

En total, la extensión proyectada permitirá que 589 hogares puedan acceder al servicio de gas natural por red.

Una ampliación vinculada al crecimiento urbano

La incorporación del servicio busca acompañar el crecimiento de los barrios y mejorar las condiciones de infraestructura de las viviendas alcanzadas.

El gas natural por red permite contar con una fuente de energía destinada a la calefacción de los hogares y la preparación de alimentos, además de ofrecer un suministro continuo para las familias que actualmente utilizan otras alternativas.

Desde el Municipio señalaron que la ampliación de los servicios forma parte de la planificación urbana de San Antonio Oeste y Las Grutas, con convenios junto a las empresas prestatarias como uno de los mecanismos para avanzar con nuevas conexiones.

El acuerdo entre el Municipio y Camuzzi

El convenio fue firmado por el intendente Adrián Casadei y el gerente de Camuzzi, Carlos Ghezzi.

También participaron del encuentro el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos del Municipio, Cristian Berbel, y el jefe del Centro de Gestión de Camuzzi en San Antonio Oeste, Pablo Sierra.