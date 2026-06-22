Gendarmería pidió información de equipos y personal en la CNRT de Bariloche: ATE denunció «intromisión»

Gendarmería Nacional solicitó a las delegaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de todo el país información referida al personal y el equipamiento disponible, y esa situación se replicó en Río Negro donde el organismo tiene una delegación central en Bariloche.

Trabajadores del organismo confirmaron que en Río Negro ocurrió lo mismo que a nivel nacional y que fue denunciado por el gremio ATE como una “intromisión indebida” de la fuerza federal en las oficinas de CNRT en distintos puntos del país.

En Río Negro, la CNRT tiene una delegación en Bariloche -que funciona en la terminal de ómnibus- y otra en Viedma, aunque ésta última depende de la cordillera y actualmente cuenta con un único empleado debido a que no le fue renovado el contrato a otra persona que cumplía funciones de fiscalización.

El Escuadrón 34 de Bariloche y el de Sierra Grande -a través de la seccional de Las Grutas- fueron los encargados de requerir la información, según precisaron fuentes de los trabajadores. Señalaron que se pidió detalles de la cantidad de móviles disponibles, las oficinas, los horarios del personal y las tareas de cada uno.

ATE Nacional denunció el accionar la fuerza federal como un hecho «grave e inadmisible».

«La intervención de una fuerza de seguridad en ámbitos ajenos a sus competencias genera una profunda preocupación entre las y los trabajadores y constituye un avance que debe ser esclarecido de manera urgente», señalaron desde la junta interna del gremio nacional.

El sindicato también advirtió que esta situación afecta la estructura estatal y altera el normal funcionamiento del organismo.