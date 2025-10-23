Gerardo Werthein firmó más de 80 traslados de diplomáticos dos días antes de renunciar

El ex canciller Gerardo Werthein firmó 83 traslados de diplomáticos a embajadas y consulados apenas dos días antes de anunciarle al presidente Javier Milei que renunciaba al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este jueves se conoció que se reemplazo será Pablo Quirno, hombre cercano al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Renuncia de Gerardo Werthein: el costo de los traslados que firmó

La rúbrica de los pases se dio el día lunes y lo llamativo de la decisión, además de la cercanía con su renuncia, fue que el costo fiscal de los traslados será de unos US$2 millones, según el cálculo de fuentes diplomáticas citadas por La Nación.

En la previa a su dimisión, el ahora ex canciller autorizó a que 29 diplomáticos que trabajan en el exterior cambien de destino, en tanto que dio el aval para que el resto vaya desde Buenos Aires a distintas ciudades del mundo.

Esos viajes desde el país a consultados o embajadas se darán entre enero y abril del año próximo, por lo que el Gobierno del presidente Javier Milei ya dejó trascender que las designaciones serán revisadas de forma exhaustiva.

Renuncia de Gerardo Werthein: ya se definió su reemplazo

La renuncia de Werthein apuró al Gobierno a tener que pensar en un reemplazo, aunque la salida del ministro de Relaciones Exteriores era uno de los movimientos que analizaba el Presidente.

«La Oficina del Presidente informa que Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre. En su reemplazo, el nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país”, dice el comunicado oficial del gobierno nacional.

Noticias Argentinas