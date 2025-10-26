Guillermo Francos habló de cambios en el Gabinete de Milei, puente político con Macri y dólar tras las elecciones

Guillermo Francos votó en la UCA y evitó confirmar si seguirá al frente del Gabinete nacional.

El jefe de gabinete Guillermo Francos votó en las elecciones legislativas 202 en Puerto Madero. El jefe de Gabinete esquivó las certezas: dijo que su continuidad en el cargo dependerá de lo que el presidente Javier Milei decida después de conocer los resultados electorales y dio precisiones sobre qué esperan sobre el dólar para mañana.

Con tono medido, Francos pidió “esperar a que termine el proceso electoral” antes de hablar de cambios. “El Presidente evaluará cuál es el mejor equipo para la nueva etapa”, deslizó, dejando abierta la posibilidad de una reconfiguración del Gabinete nacional.

El funcionario habló de un futuro inmediato signado por reformas profundas y la búsqueda de consensos. “Se viene una etapa de acuerdos con legisladores y gobernadores. El equilibrio fiscal seguirá siendo el punto número uno”, aseguró. Además, insistió en la necesidad de fortalecer la comunicación dentro del propio Gobierno y mantener una línea de diálogo con los distintos sectores políticos.

En medio de las especulaciones, Francos también envió un mensaje conciliador hacia el expresidente Mauricio Macri, con quien Milei mantiene un vínculo político que, según dijo, “sigue siendo bueno”. “Macri es una figura importante y respetada. No veo por qué no vaya a haber conversaciones con él para trabajar por el futuro del país”, señaló.

El exmandatario, que también votó este domingo, había dicho que estaba dispuesto a colaborar con el Gobierno y que esperaba “una agenda de cambios”. “Milei tiene mi número”, ironizó Macri, en un gesto que alimentó las versiones sobre un eventual acercamiento.

Consultado sobre la gestión actual, Francos reconoció que el Gobierno “ha atravesado etapas de desgaste” producto de las decisiones económicas tomadas en un contexto complejo. Sin embargo, aseguró ver “un equipo con optimismo y entusiasmo” y destacó algunos logros, como la reducción de la inflación y los avances en la administración de los planes sociales.

También celebró la aplicación de la boleta única papel en las elecciones. “Es un sistema sencillo, rápido y transparente. Me pareció muy fácil votar así”, comentó al salir del establecimiento. En cuanto al clima económico, Francos desestimó la posibilidad de un salto brusco del dólar tras los comicios y atribuyó las últimas fluctuaciones cambiarias a la “volatilidad típica de los días previos a una elección”.

El dólar tras las elecciones

En la misma línea, al ser consultado respecto al dólar, pidió a la población «que se mantengan tranquilos». «El fin de semana no se compran dólares, yo diría que se queden tranquilos. Estos altos y bajos de las últimas semanas tienen que ver con la volatilidad que se genera en los días previos a una elección», explicó.

«Yo creo que la política del Gobierno es suficientemente clara. La macroeconomía está suficientemente estable como para que no haya cambios grandes», añadió respecto al esquema cambiario.

Mientras el Gobierno espera el veredicto de las urnas, el jefe de Gabinete dejó claro que su futuro político está atado a una sola decisión: la del presidente Milei, quien definirá los pasos a seguir una vez que se conozcan los resultados.