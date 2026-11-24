La reactivación de la ruta comercial marítima entre el sur de Chile y las Islas Malvinas abrió un nuevo foco de fricción diplomática en el Atlántico Sur: la empresa naviera trasandina Eastern Island, propietaria del buque carguero Danstar, cuya zarpada inaugural desde Punta Arenas está prevista para el próximo 17 de diciembre 2026, confirmó que no solicitará autorización previa al Gobierno argentino para navegar hacia el archipiélago, amparándose en la figura jurídica internacional del «paso inocente» y en la libertad de navegación por el Estrecho de Magallanes.

Según consignaron los diarios La Nación y Noticias Argentinas a partir de declaraciones de la compañía a la agencia MercoPress y pronunciamientos de las cancillerías de ambos países, la decisión desató un cruce institucional entre Buenos Aires y Santiago, en el que la Cancillería argentina exige el cumplimiento de la normativa local sobre aguas jurisdiccionales, mientras que sectores políticos y navales chilenos invocan tratados bilaterales y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Qué es el «paso inocente» que invoca la naviera de Chile para viajar a Malvinas

En el derecho marítimo internacional, el concepto de «paso inocente», establecido en la Convemar, reconoce el derecho de los buques de cualquier Estado a navegar de manera continua y rápida por el mar territorial de otro país, siempre que ese tránsito no perjudique la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño.

Sobre ese principio se apoya la estrategia operativa de Eastern Island: el gerente general de la naviera, Pablo Pacheco, aseguró que el buque Danstar únicamente tramitará los permisos de zarpe en Punta Arenas y de recalada en Puerto Argentino, denominado Puerto Stanley por las autoridades británicas, sosteniendo que la navegación hacia el archipiélago está amparada por la normativa internacional y por los tratados bilaterales de 1881 y 1984.

Tras completar tareas de mantenimiento en los astilleros de Asmar Magallanes, la embarcación tiene previsto partir en la tercera semana de diciembre 2026 transportando alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos hacia las islas.

El canciller Pablo Quirno ratificó que la normativa argentina exige autorización previa a toda embarcación con destino a las Islas Malvinas que atraviese aguas bajo jurisdicción nacional, aclarando que el reclamo no cuestiona el libre tránsito por el Estrecho de Magallanes, de soberanía chilena, sino el cruce por el mar argentino, un trámite que, según remarcó, cumplen miles de barcos cada año.

El debate político entre Argentina y Chile por Malvinas y el Estrecho de Magallanes

La negativa de Eastern Island a gestionar el permiso en Buenos Aires dejó expuestas diferencias políticas, tanto dentro de Chile como en el ámbito legislativo y provincial argentino: