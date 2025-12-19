Hallaron muerto a un soldado en Mendoza este jueves: estaba en su casa junto al arma de su padre

Un soldado voluntario fue hallado muerto en su casa en Mendoza. Su cuerpo fue encontrado junto a un arma presuntamente de su padre.

El hecho ocurrió en horas de la tarde de este jueves e intervienen en la investigación la Policía Científica provincial y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras.

Si bien las circunstancias de su deceso están bajo análisis judicial, de acuerdo a la información preliminar el joven se habría quitado la vida con un arma perteneciente a su padre, quien revistaba en el Liceo Militar General Espejo.

La víctima fue identificada como Facundo Gabriel Lima, a quien por el momento no trascendió su edad, pero sí que ingresó voluntariamente a la Fuerza en el 5 de octubre de 2020.

El soldado prestaba servicios en el Liceo Espejo y se hallaba con licencia psiquiátrica desde hace un mes y medio.

Según indicó Infobae, la oficial médica del Liceo Militar se había contactado con Lima ayer para conocer su estado de salud. De la misma manera, durante la misma jornada la pareja de Lima, quien también es soldada voluntaria, lo había denunciado por violencia de género. Fuentes militares informaron que se activaron los protocolos correspondientes, aunque no precisaron medidas.

Defensa y Salud firmaron un convenio

Desde el medio ya citado revelaron que el ministro de Defensa, Carlos Presti, solicitó al Gobierno que envíe un mensaje apoyado por especialistas destinado a todo el personal civil y militar para este fin de semana, con el fin de contener, detectar y gestionar situaciones graves. Asimismo, las carteras de Defensa y Salud firmaron un convenio ante estos casos.

La muerte de Lima ocurrió en la misma semana en la que hallaron sin vida a otros dos integrantes del Ejército argentino.

En la madrugada de este martes 16, un grave incidente sacudió a la Quinta de Olivos en donde vive Javier Milei. Un soldado que cumplía funciones de seguridad en el lugar fue hallado muerto en uno de los puestos internos.

El soldado fue identificado como Rodrigo Gómez de 21 años y su fallecimiento fue un acto autodeterminado con una FAL, cuya arma fue encontrada junto al cadáver. Además, también detectaron una carta en donde revelaba que tenía varias deudas cuyo monto asecendía a casi dos millones de pesos.

Casi un día después, en Corrientes, fue hallado muerto un suboficial en un cuartel del Ejército. Por el hallazgo se abrió una investigación judicial y administrativa para determinar las circunstancias de su deceso.

La persona fallecida fue dentificada como Juan Pereira, un hombre de aproximadamente 50 años y con casi 30 años de servicios dentro de la Fuerza.

Su cuerpo fue encontrado en horas de la madrugada dentro de la instalación militar de la Guarnición del Ejército Monte Caseros.

Por el hecho interviene el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá por medio de la fiscalía de la ciudad de Monte Caseros.

La investigación se encuentra bajo la carátula de «averiguación cáusales de muerte» y se ordenó que se realice una autopsia. Asimismo, la principal hipótesis es de un suicidio por ahorcamiento.

Desde el la cúpula militar manifestaron su pesar por la pérdida del integrante del Ejército y brindaron su apoyo a sus camaradas, familiares y allegados de Pereyra.

“Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia”, dijo por su parte el ministro Carlos Presti.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.