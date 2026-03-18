Harán una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF: quién fue postulado

El Gobierno convocó a una audiencia pública para evaluar la propuesta de designación del nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el candidato propuesto para ese cargo es el fiscal federal Matías Gabriel Álvarez, quien fue postulado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Según la Resolución N° 129/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, Mahiques dispuso la convocatoria bajo los requisitos planteados en un inciso del artículo 9° de la Ley N° 25.246, que establece las normas de funcionamiento del organismo.

Convocatoria sobre la UIF

La convocatoria está prevista para el 22 de abril a las 10 en el Ministerio de Justicia, cuya sede está ubicada en la calle Sarmiento 329, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Además, se informó que se estableció que el 1° de abril comenzará la inscripción para las personas que les interese participar de la audiencia, la misma culminará el 20 de abril y la presentación de la documentación requerida deberá entregarse en la sede ministerial de lunes a viernes, entre las 10 y las 16.

A continuación, la resolución completa:

Matías Gabriel Álvarez candidato para presidir la UIF

Álvarez es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal, y actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación se desempeña como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde coordina investigaciones y litigios estratégicos vinculados a delitos complejos y narcocriminalidad en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de su trayectoria en el Ministerio Público, fue auxiliar fiscal entre 2019 y 2023 y previamente como secretario de fiscalía entre 2015 y 2019. También integró equipos de trabajo en el Poder Judicial de la Nación, donde trabajó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de la Capital Federal, primero como escribiente auxiliar y luego como jefe de despacho.

En el plano internacional, Álvarez integra desde 2017 la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde actualmente cumple funciones como co-coordinador adjunto.

Además de su actividad judicial, desarrolla una carrera académica vinculada al derecho penal y la criminalidad organizada. Es profesor adjunto de Derecho Penal – Parte General en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Derecho de la UBA.

También se desempeña como coordinador académico de la Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y participa como docente en programas de formación relacionados con narcocriminalidad, delitos complejos y prevención del lavado de activos.



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