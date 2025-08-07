«Hasta el 2027»: Karina Milei habló de Mauricio Macri tras el acuerdo que puso en crisis al PRO

Karina Milei reapareció públicamente este miércoles con un mensaje político inusual: respaldó de forma contundente la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, elogió a Mauricio Macri y envió una señal directa al Congreso y a la interna del macrismo. En medio del malestar que generó el acuerdo en sectores del PRO, la secretaria general de la Presidencia dejó claro que el compromiso es «hasta el 2027» y que no permitirán que «vuelvan los que quieren destruir el país».

Según detalló la funcionaria, la base del entendimiento entre ambos espacios será el «compromiso innegociable» de sus representantes en el Congreso con el plan económico impulsado por el Gobierno nacional y con la llamada «batalla cultural», que el oficialismo considera central en su proyecto político.

Junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre.



Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 7, 2025

«La alianza La Libertad Avanza es mucho más que un acuerdo electoral: es la confirmación de que ningún interés personal ni político está por encima de nuestro compromiso con el futuro de los argentinos», afirmó.

Con guiños a Macri y Ritondo, Karina Milei marcó el inicio de una nueva etapa de cooperación

Además de Macri, Karina Milei agradeció especialmente al equipo del PRO y al diputado Cristian Ritondo, quien se perfila como una figura clave en esta nueva etapa de cooperación entre ambos partidos.

«Vamos a transformar la Argentina. Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país», concluyó la publicación.