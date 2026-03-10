Huergo tendrá un nuevo Playón Deportivo Municipal y proyecta inaugurarlo en mayo

En Ingeniero Huergo las obras del nuevo Playón Deportivo Municipal, ubicado en el predio del ferrocarril, ya tiene un 60% de avance. El proyecto se ejecuta con financiamiento del programa provincial Junto al Municipio – Construyendo Provincia y cuenta con un presupuesto oficial de $113,1 millones.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, la Intendenta Silvia Penilla confirmó que la estructura principal del playón ya está terminada y que actualmente se realizan las tareas finales sobre la superficie. «Se terminó todo lo que es el cemento. Ahora están en el proceso de lavado para que quede pulido y bien lisito», explicó.

Según detalló, en los próximos días se avanzará con la colocación del equipamiento deportivo y la demarcación del espacio. «Después se procede al corte donde van a ir los aros y los arcos, que calculo que lo van a hacer entre mañana y pasado, y ya después se pasa a la pintura», afirmó.

La jefa comunal indicó además que, si bien la obra principal fue financiada por la Provincia, el Municipio se hará cargo de distintas intervenciones complementarias. «Hay ciertos chiches, como digo yo, que vamos a agregar nosotros: la luminaria, alguna que otra tribunita más chica de tres escalones y todo lo que es el entorno del playón«, comentó.

El espacio permitirá la práctica de varias disciplinas deportivas y también actividades recreativas y culturales. “Va a haber cancha de fútbol, de básquet y de handball, y estamos viendo si colocamos dos o tres de vóley. Además se va a poder usar para patinaje”, detalló la jefa comunal. En el mismo predio también se proyecta sumar espacios de descanso con mesas para uso comunitario.

Respecto a los plazos, la intendenta adelantó: «la idea es inaugurarlo en un mes o un mes y medio. Vamos a intentar llegar para el aniversario de la ciudad, que es en mayo.»

La iniciativa había sido anunciada en julio del año pasado, tras la visita del gobernador Alberto Weretilneck al Centro Cultural “Carlos Cantó” de Huergo, donde se firmaron convenios que beneficiarían a distintas localidades del Alto Valle Este.

Los trabajos comenzaron en diciembre con la preparación del terreno y durante febrero se ejecutaron las primeras etapas con el llenado de los paños de hormigón, hasta completar la semana pasada los 1.125 m² previstos en la obra.

Según detalló, la ciudad no contaba con un espacio para realizar deportes y eventos al aire libre de tal magnitud, por lo que «va a ser un lugar donde lo vamos a aprovechar a pleno».

«Es un playón gigante con tribuna, vamos a poder hacer danzas, está la agrupación Hueney, tenemos la agrupación Reverdecer, tenemos un montón de agrupaciones folclóricas, tenemos zumba. Todo eso vamos a practicar, estamos ya imaginándonos todo lo que se puede hacer dentro de ese playón, así que para nosotros es va a ser el espacio ideal».

Más obras para Huergo: buscan finalizar la pileta municipal

Penilla también se refirió a la finalización del natatorio municipal. Según explicó, la pileta se construye a partir de un convenio firmado por la gestión anterior con una empresa privada mediante intercambio de tierras ubicadas cerca del balneario Fortín Lagunita.

La actual gestión incorporó mediante una adenda obras que no estaban previstas inicialmente. «Logramos agregar los baños, los vestuarios, las losetas atérmicas y la caldera para que la pileta sea climatizada», indicó.

Una vez que la empresa entregue la obra, el Municipio deberá completar trabajos como el cerco perimetral, veredas y parquización del predio.

La funcionaria mencionó que las fechas estipuladas para su finalización están atadas a los tiempos que demore la empresa en finalizar los trabajos. Sin embargo estimó: «por la fecha en la que estamos, creo que se va a poder inaugurar en la próxima temporada».