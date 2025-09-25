Humo y fuego en el basural de Cipolletti: barrios piden que la Defensora del Pueblo intervenga

Los incendios en el basural «a cielo abierto» de Cipolletti volvieron a encender la preocupación en los barrios aledaños. Vecinos de Santa Elena y Santa Marta aseguran que el humo «se mete en sus casas todos los días» y que la situación afecta directamente a su salud. Desde el municipio aseguran que se trabaja con maquinaria y patrullajes permanentes para poder evitar y controlar los incendios.

Frente a este escenario, este martes presentaron dos petitorios a la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati para que intervenga y accione medidas concretas para «atender esta problemática de manera urgente»: uno a través de una concejal Ana Napoli (Cambia Cipolletti) y otro a través de un legislador provincial Luciano Delgado Sampé (Vamos con Todos).

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Adriana Coñuelao, vecina del barrio Santa Elena aseguró que hay vecinos a 600 metros del basural y describió la cotidianeidad de las más de 100 familias del barrio está «marcada por el humo»: «Prácticamente casi todos los días tenemos el humo dentro de nuestras casas. Ya no se puede tener una vida tranquila».

La vecina contó que los intentos de diálogo con las autoridades locales fueron constantes durante cuatro años, pero no tuvieron resultados, «hemos hecho infinidad de reclamos y solicitudes de reuniones, pero siempre recibimos promesas incumplidas, además en la última reunión no dijeron que no iban a hacer nada con el basural y eso nos molestó porque venimos peleando por esto hace mucho tiempo».

Frente a esta situación, Cuñelao afirmó que este martes presentaron dos petitorios a la defensoría del pueblo «ya hemos agotado varias instancias de diálogo con el municipio y buscamos la manera para poder este ser escuchado porque esto no solamente nos afecta a los barrios más cercanos que son Santa Elena y Santa Marta, sino que también está afectando a la ciudad y a las zonas aledañas». Según la vecina la idea es que la Defensora visite la zona, verifique la situación y accione medidas concretar.

Vecinos de los barrios Santa Elena y Santa Marta denuncian que los incendios son recurrentes. (Foto: Gentileza)

Según explicó la concejal Ana Napoli, el basural se encuentra en ese lugar desde hace aproximadamente 40 a 50 años. En sus alrededores, anteriormente había chacras que «fueron desmontadas hace ya bastante tiempo». A partir de entonces comenzaron a instalarse algunas viviendas, y actualmente ya existen loteos.

La edil remarcó que la problemática trasciende a los barrios más cercanos y afecta a una escala mayor: «Los incendios generan humo que llega incluso a otras comunidades. Es un problema ambiental y sanitario que requiere medidas urgentes». Además, en el petitorio que elevó sostuvo que la «inacción y ausencia de intervención efectiva tanto de la secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad de Cipolletti, como de la secretaria de Energía y Ambiente de la Provincia de Río Negro, agrava aún más el problema y vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía».

Como salida de fondo, Napoli insistió en la implementación formal e inmediata del sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) «Es un programa que protege la salud, el medio ambiente y también el trabajo de los recuperadores urbanos. Requiere inversión, pero hay alternativas de financiamiento.»

Municipalidad de Cipolletti: «el basural es monitoreado de forma permanente»

Desde la Municipalidad aseguran que cada 40 minutos suben patrulleros a verificar la zona. (Foto: Gentileza)

Desde la secretaría de Servicios Públicos del municipio aseguraron que el basural es monitoreado de manera permanente. Según detallaron, se alquilan máquinas para remover los residuos, tenemos guardias 24 horas y se realizan patrullajes cada 40 minutos, «se trabaja constantemente en la prevención de focos de incendio», afirmaron.

«Alquilamos una topadora y una cargadora, aparte tenemos tres máquinas nuestras y se va a comprar una topadora», enumeraron desde la secretaria.

En ese marco, explicaron que la tarea es difícil por la magnitud del predio y las condiciones climáticas:

«Lo menos que queremos es que se prenda fuego, pero es una bomba de tiempo. Cada máquina y patrullaje ayuda, pero cuando hay viento es terrible, te das vuelta y tenes tres cuatro focos», señalaron.

Además, señalaron que hay gente que sube a quemar y muchas veces se les descontrola, «frente a eso sancionamos a la persona o se lo sanciona por 20 días y si es reiterativo no se los deja entrar más», sostuvieron.